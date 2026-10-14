Gabon : Ntoutoume Ayi propose de basculer la retraite des politiques vers la capitalisation

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La question du financement des régimes spéciaux de retraite continue de susciter de vives controverses. Invité le dimanche 11 octobre 2026 sur le plateau de l’émission Week-end Matin sur Gabon 1ère, le député Jean Gaspard Ntoutoume Ayi a croisé le fer avec d’autres parlementaires, à l’instar de Justine Lekogho et Fiakre Mpako Ngoma. Les débats se sont cristallisés autour de ces mécanismes dérogatoires qui profitent aux élus, membres du gouvernement et présidents d’institutions parfois après seulement quelques mois ou années d’exercice.

Chiffres à l’appui, le parlementaire a dénoncé l’asymétrie financière intenable de ces dispositifs par rapport aux régimes généraux gérés par la CPPF ou la CNSS. Chaque année, alors que les cotisations prélevées plafonnent à environ 1,9 milliard de francs CFA, les pensions versées s’envolent à plus de 9 milliards de francs CFA.

Ce déséquilibre abyssal génère un déficit annuel d’environ 7,5 milliards de francs CFA. Une ardoise colossale entièrement comblée par les deniers publics et le contribuable gabonais, au détriment d’autres urgences d’investissement national.

L’urgence d’une équité face au système général

Pour étayer son constat, l’élu a mis en exergue la rupture d’équité flagrante entre la classe politique et le reste de la population. Les régimes généraux du secteur public ou privé s’appuient en effet sur un ratio démographique sain, où plusieurs travailleurs actifs cotisent pour financer la pension d’un unique retraité.

À l’inverse, les régimes dits spéciaux présentent une pyramide inversée hautement toxique : le nombre de bénéficiaires y surpasse désormais celui des cotisants actifs. Une aberration comptable qui fragilise la soutenabilité globale de la prévoyance sociale nationale.

Basculer vers un système par capitalisation

Face à ce constat alarmant, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi rejette pourtant toute suppression expéditive qui serait dictée par l’émotion ou adoptée au moyen d’une simple motion parlementaire. Il préconise plutôt une refonte ambitieuse et pérenne du cadre légal.

Sa proposition phare repose sur une transition vers un régime par capitalisation, fonctionnant à la manière d’une retraite complémentaire privée. Grâce à ce mécanisme, la fin d’un mandat politique ne se traduirait plus par une charge financière perpétuelle pour les caisses de l’État, responsabilisant ainsi les dirigeants tout en préservant le budget national.