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Les travaux d’aménagement de la route reliant Franceville à l’aéroport de Mvengué entrent dans leur dernière phase. Dans un communiqué publié le 20 novembre 2026, PORTEO BTP Gabon annonce l’achèvement des travaux de chaussée et le déploiement des équipements de signalisation et de sécurité routière. La livraison de cette infrastructure, qui devrait améliorer les conditions d’accès à l’aéroport, est prévue avant les fêtes de fin d’année.

La modernisation des infrastructures de transport se poursuit dans la province du Haut-Ogooué. Parmi les chantiers engagés figure l’aménagement de la liaison routière entre Franceville et l’aéroport de Mvengué, une infrastructure importante pour la mobilité des populations et l’attractivité économique de la capitale provinciale. Confiés à PORTEO BTP Gabon, les travaux sont désormais au stade des finitions, laissant entrevoir une mise en service prochaine de cette route.

Les travaux de chaussée entièrement achevés

Selon les informations communiquées par PORTEO BTP Gabon, les principales opérations de construction de la chaussée sont terminées. Les équipes de l’entreprise procèdent actuellement à l’installation de la signalisation routière et des glissières de sécurité. Ces équipements constituent une étape essentielle pour garantir de meilleures conditions de circulation et renforcer la sécurité des usagers.

« La livraison de la route est prévue avant les fêtes de fin d’année », précise l’entreprise dans son communiqué. Parallèlement à cet aménagement routier, PORTEO BTP Gabon indique avoir également réalisé des travaux sur la piste de l’aéroport de Mvengué. Ces interventions complémentaires devraient contribuer à l’amélioration des infrastructures de transport desservant Franceville et ses environs.

Une infrastructure au service de l’attractivité du Haut-Ogooué

L’amélioration de la desserte routière de l’aéroport de Mvengué, deuxième pôle aérien du pays, présente un intérêt particulier pour le développement économique du Haut-Ogooué. En facilitant les déplacements des voyageurs, des professionnels et des opérateurs économiques, cette infrastructure pourrait contribuer à renforcer la connectivité de la province, notamment dans les domaines du tourisme, du commerce et des services.

Ce chantier s’inscrit dans un programme plus vaste de modernisation du réseau routier national. Implantée au Gabon depuis 2024, PORTEO BTP Gabon intervient sur cinq projets routiers couvrant près de 400 kilomètres. Pour le Haut-Ogooué, la livraison prochaine de l’axe Franceville–Mvengué devrait constituer une avancée concrète dans l’amélioration des conditions de mobilité et le renforcement de l’attractivité du territoire.