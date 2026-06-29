Gabon : visite médicale obligatoire tous les six mois pour les élèves et les enseignants

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La santé dans les établissements scolaires et universitaires se durcit. Dans sa section 13 portant sur les «Dispositions spécifiques applicables aux établissements scolaires et universitaires », le Code de la santé gabonais place la prévention sanitaire au cœur de la vie académique. L’objectif étant de réduire les risques de propagation de maladies tout en gratifiant un environnement d’apprentissage plus sûr.

C’est une mesure qui s’applique aussi bien aux enseignants qu’aux apprenants. Pour le corps enseignant, il est tenu « d’effectuer une visite médicale en début d’année scolaire et avoir un carnet de vaccinations à jour », dispose l’article 621 du Code de la Santé. La même disposition concerne également les élèves qui sont tenus de remplir ces conditions selon les délais requis. Ce qui porte un changement significatif sur les formalités à remplir. La rentrée scolaire ne se limite plus aux fournitures et aux inscriptions, elle passe aussi par un contrôle sanitaire indispensable.

Une prévention renforcée dans les écoles

Le Code va plus loin en ciblant particulièrement les élèves. L’article 622 précise qu’« ils sont tenus d’être à jour pour les vaccins du Programme Elargi de Vaccination ». Le texte recommande également, dans un souci de protection accrue, d’être vacciné contre plusieurs affections, notamment « l’Hépatite A », « la Méningite à méningocoque » et la « Typhoïde ». Ces mesures traduisent une volonté des autorités sanitaires de faire des établissements scolaires et universitaires des espaces mieux encadrés sur le plan de la santé publique.

En effet, dans un pays où les maladies évitables restent un enjeu, et où les jeunes sont à la merci de toutes sortes de pratiques, la vaccination et la visite médicale fréquente se veulent deux outils complémentaires et indispensables. Reste désormais à savoir comment ces dispositions seront appliquées sur le terrain, notamment dans les établissements publics et privés. Entre sensibilisation des parents, mobilisation des enseignants et accès aux soins, le défi sera celui de l’effectivité. Car une loi, aussi ambitieuse soit-elle, ne produit l’effet escompté que lorsqu’elle est suivie d’une mise en œuvre rigoureuse.