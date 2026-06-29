Economie numérique : le Gabon Crypto Day pose ses jalons à Libreville

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Ce samedi 27 juin 2026 le siège de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) a servi de cadre à la Gabon Crypto Day, une journée dédiée aux opportunités, au réseautage et aux nouvelles compétences qu’offrent les cryptomonnaies et qui a tenu toutes ses promesses en s’imposant comme le point de ralliement des passionnés de technologies financières, des entrepreneurs et des esprits curieux d’explorer les rouages de la blockchain.

C’est en présence d’Hashir Mabignath Sall Joumas, Directeur général adjoint de l’ANPI-Gabon, que s’est ouvert cette rencontre. Lors de son allocution de bienvenue, il n’a pas manqué de rappeler la vision des plus hautes autorités de l’État. Ce dernier a notamment souligné l’intérêt majeur que le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accorde indubitablement à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à l’émergence des jeunes talents gabonais.

Une manière forte de signifier que l’avenir économique se conjugue désormais au présent technologique.

Décrypter la finance de demain et ses débouchés

Au-delà des discours protocolaires, le cœur des échanges a permis de démystifier un univers souvent jugé opaque. L’enjeu de cette rencontre résidait avant tout dans la sensibilisation. Comment l’argent évolue-t-il ? De quelle manière l’épargne et les transactions quotidiennes se réinventent-elles grâce aux cryptomonnaies ? Autant de questions cruciales auxquelles les experts ont répondu, tout en mettant en lumière les opportunités professionnelles massives et encore largement inexplorées que recèle ce secteur en pleine expansion.

Le Bitcoin, pilier de la souveraineté en Afrique francophone

Une part belle des débats a également été consacrée à la place spécifique du Bitcoin en Afrique francophone. Dans un marché mondial en perpétuelle mutation, la célèbre reine des cryptomonnaies a été présentée comme un véritable vecteur de souveraineté financière pour le continent. Loin d’être un simple effet de mode, elle s’impose comme un outil d’émancipation économique capable de redéfinir les règles du jeu face aux systèmes traditionnels.

Par cette présence active et son soutien indéfectible à ce type d’initiatives, l’ANPI-Gabon réaffirme haut et fort son engagement. L’agence prouve qu’elle reste en première ligne pour encourager la création de valeur et guider la jeunesse gabonaise vers les sommets de l’innovation mondiale.