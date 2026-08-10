Journée des peuples autochtones : l’impact des sages-femmes dans la préservation de la vie

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La Journée des peuples autochtones met cette année en lumière un maillon souvent invisible, mais essentiel, de la santé communautaire,les sages-femmes autochtones. L’ONU a choisi pour thème « Rendre hommage aux sages-femmes autochtones : préserver la vie et le bien-être », soulignant leur rôle dans la protection des mères, des nouveau-nés et des savoirs transmis de génération en génération. Dans de nombreuses communautés, ces femmes accompagnent les grossesses, les accouchements et les premières heures de vie dans des zones où l’accès aux soins reste limité.

Au-delà de l’acte de naissance, elles incarnent une présence de confiance. Elles rassurent, conseillent et interviennent souvent là où l’hôpital est trop éloigné, trop coûteux ou difficile d’accès. L’UNESCO rappelle que, dans plusieurs territoires autochtones, ces sages-femmes constituent parfois la première, voire la seule, réponse aux urgences maternelles. Leur savoir, fondé sur l’expérience, l’observation et l’héritage culturel, permet de sauver des vies tout en maintenant un lien étroit avec la communauté.

Des gardiennes de la vie et de la mémoire

Leur action dépasse pourtant la seule santé reproductive. Les sages-femmes autochtones participent aussi à la transmission des langues, des rites et des valeurs qui structurent la vie collective. À travers elles, un patrimoine immatériel se maintient, tandis que les femmes et les filles trouvent un accompagnement respectueux de leur identité. L’ONU insiste d’ailleurs sur la nécessité de renforcer leur formation, de mieux documenter leurs réalités et de défendre le droit des femmes autochtones à prendre des décisions éclairées sur leurs corps et leurs soins.

Alors que la population autochtone représente seulement moins de 6% de la population mondiale, elle mérite une reconnaissance poussée dans un monde rempli d’inégalités d’accès aux services de santé de base. Les sages-femmes autochtones ne sont pas seulement des praticiennes traditionnelles. Elles sont des actrices de résilience, des passeuses de savoirs et des protectrices de la vie. En les plaçant au cœur de cette journée internationale,les Nations Unies rappellent qu’investir dans leur rôle, c’est aussi défendre la dignité,la santé et l’avenir des peuples autochtones.