Ebola : 300 enfants tués, l’ONU sonne l’alarme sur une crise sanitaire d’envergure 

Ecouter l'article

L’épidémie d’Ebola qui sévit dans l’est de la République démocratique du Congo continue de provoquer des pertes, avec une situation préoccupante chez les enfants. Selon Africanews, plus de 300 mineurs sont morts depuis le début de la flambée, d’après les dernières données de l’UNICEF. Les enfants représentent près d’un quart des cas confirmés et près d’un tiers des décès.

Au-delà de la mortalité, l’épidémie fragilise le système de santé. Dans les zones touchées, la peur d’être contaminé conduit de nombreux habitants à éviter les structures médicales. Le recours aux services de santé a diminué de plus de 40 % ces derniers mois, selon l’ONU. Une situation qui fait craindre une aggravation des conséquences indirectes de la crise. Dans cette vague, les femmes enceintes figurent parmi les premières victimes collatérales.

Une réponse sanitaire sous forte pression

D’après l’UNFPA, les décès maternels en Ituri ont presque doublé depuis le début de l’épidémie. Environ six femmes décéderaient chaque semaine de complications liées à l’accouchement, alors que l’infection par Ebola pendant la grossesse présente un risque élevé de perte fœtale. Face à la progression du virus, l’Organisation mondiale de la Santé renforce sa riposte. Son Groupe consultatif technique sur la recherche vaccinale recommande le lancement d’un essai clinique en RDC pour évaluer Ervebo, actuellement le seul vaccin homologué contre Ebola.

L’objectif est de lancer cette étude rapidement, alors que le virus continue de se propager dans l’est du pays, indique Africanews. Le bilan quant à lui s’alourdit. Le nombre de cas dépasse 4000, tandis que 1850 décès ont été signalés. 13 000 agents communautaires sont mobilisés avec les autorités sanitaires, l’OMS, le CDC Afrique et l’UNICEF. Ils ont sensibilisé plus de 2,4 millions de personnes et effectué plus de 500 000 visites à domicile. Ces opérations visent à combattre la désinformation et favoriser le dépistage précoce. Pour l’ONU, l’ampleur de la crise appelle à maintenir une mobilisation sanitaire afin de limiter la propagation du virus et protéger les populations vulnérables.