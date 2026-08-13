Gabon : Oligui Nguema inaugure le nouveau bâtiment annexe de la Sécurité pénitentiaire

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré ce jeudi 13 août 2026 le bâtiment annexe du Commandement en chef de la Sécurité pénitentiaire à Libreville. Baptisé « Bâtiment Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Commandant en chef de la Garde Républicaine », cet édifice R+3 doté de 38 bureaux doit accompagner la modernisation de l’administration pénitentiaire. Une avancée saluée par le ministre de la Justice, Augustin Emane, qui a néanmoins reconnu la nécessité d’aller désormais au-delà des bâtiments administratifs pour répondre aux difficultés persistantes dans les prisons gabonaises.

La modernisation de l’appareil judiciaire et pénitentiaire gabonais se poursuit. En présence des membres du Gouvernement, des commandants en chef de corps, d’officiers généraux et de plusieurs invités, Brice Clotaire Oligui Nguema, également Chef suprême des Forces de défense et de sécurité, a procédé à la coupure du ruban symbolique consacrant la mise en service du nouveau bâtiment annexe du Commandement en chef de la Sécurité pénitentiaire.

La nouvelle infrastructure comprend 38 bureaux ainsi que des salles d’opération, de supervision et de conférences. Elle doit notamment permettre d’améliorer les conditions de travail des personnels chargés de l’administration et du pilotage de la sécurité pénitentiaire.

Une infrastructure inscrite dans la réforme du corps

Dans son allocution, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains, Augustin Emane, a présenté cette réalisation comme une « étape décisive dans la modernisation de l’institution judiciaire et pénitentiaire au Gabon ».

L’infrastructure doit notamment accompagner la réorganisation du Corps autonome de la Sécurité pénitentiaire engagée par les autorités. Pour le ministre de la Justice, sa mise en service traduit également la volonté de construire un État capable de restaurer son autorité tout en préservant la dignité des personnes placées sous sa responsabilité.

Photo de famille au terme de la cérémonie © D.R.

Le bâtiment sera placé au service du Commandement en chef dirigé par le général de Corps d’armée Jean Germain Effayong Onong, dont Augustin Emane a souligné l’implication dans la matérialisation du projet.

Après les bureaux, le défi des prisons gabonaises

Mais l’un des éléments les plus significatifs de l’intervention du Garde des Sceaux aura été de reconnaître que la modernisation de l’administration centrale ne saurait, à elle seule, résoudre les difficultés du système carcéral.

Augustin Emane a ainsi appelé à « regarder la réalité des prisons gabonaises ». Une reconnaissance importante alors que les besoins concernent notamment les dortoirs et autres infrastructures pénitentiaires, mais également les équipements de contrôle, de surveillance technique, d’intervention et de sécurisation des établissements.

C’est désormais sur ce terrain que la modernisation annoncée sera particulièrement attendue. Construire des bureaux modernes pour le commandement constitue une avancée administrative ; améliorer parallèlement les conditions de travail des agents et les conditions de détention constitue l’autre versant indispensable de la réforme.

Concilier sécurité et dignité des détenus

Le ministre de la Justice a d’ailleurs rappelé l’ambition affichée par le Gouvernement de concilier « la fermeté inflexible de la peine avec l’humanité due à chaque détenu », notamment à travers des lieux de privation de liberté sûrs et conformes aux exigences du droit international.

Une orientation qui place nécessairement la question des conditions carcérales au cœur des prochaines étapes. Car une politique pénitentiaire moderne ne se limite pas à empêcher les évasions ou à renforcer la surveillance. Elle doit également garantir la dignité des personnes détenues, la sécurité des personnels et, à terme, préparer la réinsertion.

Après la prière inaugurale prononcée par l’aumônier militaire Serge Obame Mihindou, le chef de l’État a visité les différentes installations. Le représentant de l’entreprise Abnia Gabon, Ali Adiahéno, a pour sa part remercié les autorités pour la confiance accordée à sa structure.

Avec cette nouvelle infrastructure, le Commandement en chef dispose désormais d’un outil administratif modernisé. Le prochain chantier, autrement plus déterminant, sera celui évoqué par Augustin Emane lui-même : faire en sorte que la modernisation atteigne également l’intérieur des établissements pénitentiaires et améliore concrètement les conditions de ceux qui y travaillent comme de ceux qui y sont détenus.