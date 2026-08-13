Gabon : le gouvernement annonce le lancement officiel de la CNT dès septembre

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Libreville prépare le grand retour de l’État dans le secteur des transports en commun. À l’approche de la rentrée scolaire, la Compagnie Nationale de Transport (CNT) s’apprête à prendre le relais pour offrir aux citoyens une alternative moderne, accessible et structurée.

Lors d’une réunion de haut niveau présidée récemment par le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, le ministre d’État au Transport, Ulrich Manfoumbi, a dressé un bilan complet des préparatifs de la CNT. Née de la fusion des anciennes structures SOGATRA et Trans’urb, cette nouvelle entité est financée en grande partie par des fonds publics. Son ambition majeure ? Désenclaver le territoire national tout en pratiquant des tarifs particulièrement attractifs.

Un réseau étendu pour désenclaver la capitale et l’intérieur

Dès septembre, la CNT déploiera un maillage ambitieux comprenant 32 lignes dans le Grand Libreville et 7 liaisons interurbaines. Les trajets vers l’intérieur du pays afficheront des prix compétitifs : 5 000 FCFA pour rejoindre Lambaréné, 8 000 FCFA pour Mouila, 12 000 FCFA pour Oyem et Tchibanga, ainsi que 13 000 FCFA pour les trajets à destination de Makokou et Bitam.

Dans la zone urbaine de la capitale, les usagers pourront opter pour un ticket unique à 200 FCFA, quelle que soit la distance, ou pour un pass journalier à 1 000 FCFA offrant des voyages illimités sur 24 heures.

Afin de soutenir le pouvoir d’achat, des formules d’abonnement mensuel ont également été conçues, le Pass standard à 17 000 FCFA par mois ; le Pass élève à 5 000 FCFA par mois; le Pass étudiant à 8 000 FCFA par mois; le Pass vulnérables (personnes économiquement faibles) à 3 000 FCFA par mois et le Pass famille, accessible sous condition d’affectation de la prime de transport et d’enrôlement de deux ayants droit.

Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, une simple justification d’identité ou de statut (carte CNAMGS, carte d’étudiant, CNI, passeport ou bulletin de paie) sera nécessaire.

Emplois préservés et vision d’avenir

Sur le plan social, le gouvernement rassure : les 1 294 emplois issus de SOGATRA (716) et Trans’urb (578) sont maintenus, accompagnés d’un plan progressif d’apurement des salaires impayés. À terme, la CNT prévoit d’employer jusqu’à 2 900 agents grâce à des recrutements ciblés.

Outre la mobilité des voyageurs, la compagnie entend diversifier ses activités vers le transport de marchandises et de produits pétroliers, visant une autonomie financière à long terme. La phase initiale démarrera ce mois de septembre avec un premier contingent de 45 bus opérant sur 8 lignes stratégiques.