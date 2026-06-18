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Gabon : vers une régulation concertée des églises de Réveil

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 9h43min
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Photo de famille au terme de la rencontre entre le ministre de l'Interieur Adrien Nguema Mba et les membres du bureau du Conseil National des Églises Pentecôtistes et du Réveil © GMT
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Dans le cadre du dialogue permanent entre l’État et les confessions religieuses, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, également ministre du Culte, Adrien Nguema Mba, a accordé une audience officielle, le mardi 16 juin 2026, aux membres du bureau du Conseil National des Églises Pentecôtistes et du Réveil (CNEPR).

Conduite par son président, le pasteur Gaspard Obiang, la délégation est venue présenter la structure associative et adresser ses civilités au nouveau patron du Culte. Cette rencontre hautement symbolique a également été l’occasion pour les leaders religieux d’annoncer un tournant majeur : le déploiement prochain du CNEPR sur l’ensemble du territoire national. Derrière cette expansion, l’objectif est clair : mieux structurer une communauté en pleine croissance.

Les défis de la conformité légale

Au cours des échanges, les hommes de Dieu ont partagé sans fard les réalités du terrain. Ils ont notamment évoqué les difficultés administratives liées à leur mise en conformité, une étape pourtant indispensable pour bénéficier de l’exemption de la Taxe Forfaitaire d’Habitation. 

De plus, les pasteurs ont exprimé leurs inquiétudes face aux délais, jugés relativement courts, imposés pour adapter les différents lieux de culte aux normes strictes de la protection civile.

L’État garant des libertés, mais ferme sur la règle

Face à ces doléances, Adrien Nguema Mba a d’abord tenu à féliciter ses hôtes pour leurs efforts d’autorégulation. Il les a ensuite fermement exhortés à collaborer main dans la main avec l’administration. Le message du ministre se veut rassurant mais pragmatique : garant des libertés publiques, le ministère de l’Intérieur n’entend en aucun cas interférer dans les questions de foi. En revanche, réguler l’activité religieuse en République Gabonaise reste une nécessité absolue pour l’ordre public.

Loin des tensions, l’audience s’est conclue sur une note harmonieuse. Une véritable convergence de points de vue s’est dégagée entre le membre du gouvernement et le bureau du CNEPR. Les deux parties s’accordent sur un impératif majeur : responsabiliser les directeurs de conscience et encadrer la pratique du culte, afin que la ferveur religieuse s’épanouisse toujours dans le strict respect de la norme républicaine.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 18 juin 2026 à 9h43min
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