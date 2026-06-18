Gabon : des directeurs généraux mieux payés que des ministres, selon Oligui Nguema

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Le discours du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema sur l’état de la Nation a touché en plein cœur l’épineuse question de la rationalisation de la dépense publique. En ligne de mire, le chef de l’Etat avait en mémoire les salaires de certains agents publics, estimant que contrairement aux affirmations répandues, ce ne sont pas les sénateurs et les membres du Conseil économique qui bénéficient des salaires les plus élevés. Les économies à dégager sont selon lui ailleurs.

« laissez-moi vous dire avec franchise que les émoluments de ces deux entités, et même de l’Assemblée nationale ont déjà été réduits depuis la transition », a affirmé le chef de l’Etat, appelant à orienter les radars vers les directeurs généraux. « On oublie souvent les directeurs généraux ou leurs adjoints du secteur parapublic, qui gagnent même plus que les ministres et les parlementaires », a martelé Brice Clotaire Oligui Nguema, affirmant que des jeunes directeurs généraux toucheraient parfois jusqu’à 6 à 10 millions de FCFA de salaire. « Voilà où va votre argent, ce n’est pas à l’Assemblée, au Sénat ou au CESE », a avertit le chef de l’Etat.

Ramener les salaires à un niveau raisonnable

Au regard des contraintes budgétaires actuelles qui nécessitent des efforts de tous, le chef de l’Etat a comme boussole la discipline. C’est pourquoi il a assuré avoir instruit le vice-président du gouvernement de « ramener les salaires à une équité raisonnable ». Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, la réduction de la masse salariale passera nécessairement par des économies dégagées dans les émoluments distribués aux directeurs généraux.

Le président de la République s’est également attaqué à une autre question, celle liée aux primes de transport pour une catégorie bien précise de fonctionnaires. Pour Brice Oligui Nguema, les fonctionnaires disposant déjà de véhicules de fonction se verront retirer leur prime de transport. Une mesure qu’il a évaluée à plus de 1 milliard d’économies dégagé chaque fin de mois et qui devrait entrer en vigueur à compter du mois de juin.