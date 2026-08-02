Gabon : un taux de réussite national de 85,59 % au Baccalauréat général 2026

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C’est au sein du centre d’examen du CES Nelson Mandela de Libreville que le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, Camélia Ntoutoume Leclercq, s’est déplacée en personne pour proclamer officiellement les résultats du second tour du baccalauréat général.

Après le stress des premières épreuves et l’attente éprouvante des oraux de repêchage, le second tour a livré un verdict particulièrement clément. Les chiffres traduisent une mobilisation payante de la part des élèves admissibles.

Sur les 12 327 candidats qui avaient obtenu leur ticket pour ce second tour, 12 294 ont franchi l’obstacle avec succès. Seules 33 personnes n’ont malheureusement pas pu concrétiser leurs efforts. Ce rattrapage se solde ainsi par un taux de réussite spectaculaire de 99,73 %, témoignant du sérieux et de la préparation rigoureuse des candidats durant cette phase décisive.

Un bilan national particulièrement encourageant

Si l’on comptabilise l’ensemble des épreuves sur l’ensemble du territoire national, l’édition 2026 s’impose comme un très bon millésime.

Au total, sur 27 909 candidats présents au départ de cette session, 23 886 ont décroché le précieux sésame. Cela fixe le taux national de réussite à 85,59 %, confirmant la tendance positive observée ces dernières années au Gabon.

Palmarès provincial : la Nyanga en tête des résultats

L’analyse détaillée des chiffres révèle néanmoins de légères disparités territoriales, même si l’ensemble des provinces affiche des scores solides au-dessus de la barre des 82 %. Ainsi, la Nyanga décroche la première place du podium avec un remarquable 91,48 % d’admis ; le Haut-Ogooué : talonne de près avec 90,54 %, la province du Woleu-Ntem frôle la barre des 90 % avec 89,64 %

Le Ogooué-Lolo enregistre 88,74 % ; la Ngounié affiche un solide 87,70 % ; la province du Ogooué-Maritime comptabilise 85,02 %; l’Ogooué-Ivindo réalise 84,68 %, l’Estuaire concentrant le plus fort effectif, la province enregistre 84,29 % de réussite avec 14 021 admis sur 16 631 candidats présents et le Moyen-Ogooué ferme la marche tout en restant très honorable avec 82,68 %.

Félicitations et message d’espoir pour l’avenir

Prenant la parole à l’issue de la proclamation, Camélia Ntoutoume Leclercq a tenu à adresser ses « chaleureuses félicitations aux nouveaux bacheliers ainsi qu’à leurs familles », saluant le travail accompli par le corps enseignant tout au long de l’année scolaire.

Le ministre d’État n’a pas oublié les rares candidats ajournés, leur envoyant un message empreint d’empathie et de résilience : « Chaque difficulté peut être surmontée par le travail, la détermination et la confiance en soi ». Un rappel que le parcours éducatif est semé d’obstacles, mais que la persévérance reste la clé du succès.