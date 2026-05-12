Gabon : instauration d’une carte professionnelle pour les pasteurs des Églises de réveil

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Le paysage religieux gabonais s’apprête à connaître une transformation majeure. Au terme de sa première Convention nationale, tenue du 8 au 10 mai dans la capitale, le Conseil national des Églises pentecôtistes, évangéliques et de réveil (CNEPER) a acté une décision historique : la création d’une carte professionnelle pastorale annuelle.

Cette résolution, dont l’Agence gabonaise de presse (AGP) s’est fait l’écho, marque une volonté ferme de réguler un secteur souvent pointé du doigt pour ses dérives. Selon le Révérend Gaspard Obiang, président du CNEPER, cette mesure constitue un véritable rempart contre les « antivaleurs » qui ternissent l’image de la foi. L’objectif est clair : codifier désormais le ministère pastoral.

« Je suis très heureux parce que la Convention a adopté la mise en place d’une carte professionnelle pastorale annuelle, qui pourra être retirée à ceux qui ne respecteront pas l’éthique pastorale », a-t-il affirmé, rappelant avec force que « n’est pas pasteur qui veut ».

En rendant cette carte annuelle, le Conseil se dote d’un levier de contrôle permanent. Le renouvellement du précieux sésame sera ainsi conditionné par une conduite exemplaire, permettant d’exclure les brebis galeuses du corps pastoral.

L’appui du gouvernement pour mettre de l’ordre

Cette initiative s’aligne sur les recommandations du gouvernement, soucieux de restaurer l’ordre et la dignité au sein des communautés de foi. Présent lors de l’événement, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a dressé un constat sans concession de la situation actuelle.

Il a notamment fustigé entre autres le « commerce de la foi » et les scandales à répétition ; les querelles de leadership et les divisions incessantes mais aussi l’érosion de la confiance des populations envers leurs guides spirituels.

Selon le vice-président du gouvernement, ces dérives portent atteinte à la vocation même du pasteur. En exhortant le CNEPER à assumer pleinement ses nouvelles responsabilités, l’exécutif espère que cette « moralisation » du secteur religieux contribuera à la stabilité sociale du pays.

Un tournant pour les fidèles

Pour les observateurs, cette carte professionnelle est un gage de crédibilité. Elle permettra aux fidèles de distinguer les ministres du culte reconnus et formés des imposteurs. En assainissant ses propres rangs, le milieu évangélique et de réveil gabonais entend désormais tourner la page des polémiques pour se recentrer sur sa mission première : l’encadrement spirituel et moral des citoyens.