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Gabon : vers une modernisation globale de l’Ordre national des médecins

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 26 septembre 2026 à 11h27min
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Réuni en Assemblée générale extraordinaire, le Conseil national de l’Ordre des médecins a présenté sa feuille de route stratégique. Entre digitalisation des services, déploiement provincial et audit interne, le président de l’institution dresse le bilan d’un début de mandat placé sous le signe de la modernisation.

Élu à la tête de l’Ordre national des médecins du Gabon, le Dr Mael Ndao Eteno, médecin neurologue de formation, entend imprimer une nouvelle dynamique à l’institution. Face aux attentes croissantes des praticiens et aux enjeux de santé publique, le bureau exécutif a pris l’initiative d’échanger directement avec ses membres lors d’une session extraordinaire.

La refondation comme axe prioritaire

Cette rencontre s’inscrit dans la volonté d’asseoir de nouvelles bases institutionnelles et d’engager des réformes réglementaires fondamentales pour la profession. « Notre élection a fait couler beaucoup d’encre et de salive, mais elle nécessitait surtout que nous apportions des refondements profonds au niveau de l’Ordre des médecins », explique le Dr Mael Ndao Eteno. 

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« Il fallait que nous engagions rapidement cette refondation et que les médecins soient mis au courant pour y adhérer, car on ne peut pas le faire sans eux. », a-t-il indiqué. Pour mener à bien cette transformation, la direction de l’Ordre s’est appuyée sur une démarche pragmatique. Un audit préalable a permis de poser un diagnostic clair sur le fonctionnement interne de la structure afin d’adapter sa gouvernance et de garantir la conformité réglementaire de ses membres.

Un triptyque stratégique : « Refonder, protéger, moderniser »

Installée en juin dernier, la nouvelle équipe dirigeante décline son action autour de trois axes cardinaux. La modernisation des outils de travail constitue l’un des piliers majeurs de ce programme, matérialisé par la mise en ligne d’un nouveau portail numérique. « Aujourd’hui, la digitalisation est une obligation, le monde évolue et il faut qu’on s’y adapte », affirme le président du Conseil national. 

« Pour pouvoir régler de façon pérenne tous les processus, tant en pratique médicale qu’en organisation administrative, il faut absolument digitaliser pour faciliter les procédures, pour le plus grand bien de nos patients et de notre profession. », souligne-t-il.  Grâce à ces nouveaux outils numériques, les praticiens peuvent désormais accéder aux services ordonnés à distance, sans contrainte de déplacement physique.

Un ancrage territorial élargi

Autre avancée significative : l’extension de la présence de l’Ordre sur l’ensemble du territoire national à travers l’installation de délégations provinciales. Une rupture stratégique avec le passé, où les actions restaient principalement concentrées sur la capitale.

« L’Ordre des médecins ne s’occupait que des médecins de Libreville, alors que ceux de l’intérieur sont des médecins à part entière, confrontés à des réalités du terrain et soignant des Gabonais », soulignent les dirigeants. Alors que le bureau poursuit l’exécution de son programme d’action, ces premières réformes ambitionnent d’inscrire la gouvernance médicale dans la durée et d’assurer une meilleure représentativité de la profession à l’échelle nationale et internationale.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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