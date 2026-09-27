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Marché d’Ambowé : plusieurs box commerciaux ravagés par le feu

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 12h44min
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Une vue des maisons incendiés à Ambowe © D.R.
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Un incendie nocturne a ravagé plusieurs box commerciaux situés aux abords du marché d’Ambowé, dans le 1er arrondissement de Libreville. Le sinistre s’est déclaré dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 septembre 2026, causant d’importants dégâts matériels parmi les installations commerciales. Si les flammes ont semé la désolation chez les commerçants concernés, aucune perte en vie humaine n’a toutefois été enregistrée.

Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour circonscrire le feu et empêcher sa propagation aux autres installations du marché. Grâce à cette intervention, le sinistre a pu être maîtrisé, limitant ainsi l’étendue des dégâts. Pour l’heure, le bilan fait état de plusieurs box commerciaux endommagés, avec des pertes dont l’ampleur reste encore à déterminer. Par ailleurs, les circonstances exactes ayant conduit au déclenchement de l’incendie demeurent inconnues. Une enquête a donc été ouverte par les services compétents afin d’établir l’origine du sinistre.

Une visite pour mesurer l’ampleur des dégâts

Au lendemain de l’incendie, l’émotion restait perceptible parmi les commerçants touchés. Informé de la situation, le maire de la commune de Libreville, Eugène M’ba, s’est rendu sur les lieux dans les premières heures, accompagné de son deuxième adjoint au maire, Roméo Juste Mouyopa, chargé des marchés. Cette descente a permis aux autorités municipales de constater directement les dégâts et d’échanger avec les personnes ayant vu leurs activités commerciales affectées par le feu.

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Au-delà du constat, cette visite intervient alors que les commerçants doivent désormais faire face aux conséquences économiques du sinistre. En effet, plusieurs installations ont été fortement endommagées, laissant leurs occupants dans l’attente d’une évaluation précise des pertes. Face à cette situation, la mairie de Libreville a entamé le recensement des victimes afin de déterminer l’ampleur des dommages et d’envisager un accompagnement adapté. En attendant les conclusions de l’enquête sur l’origine du feu, les commerçants concernés devront ainsi composer avec les conséquences de cet incendie qui, malgré les dégâts enregistrés, n’a heureusement fait aucune victime.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 12h44min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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