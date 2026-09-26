Urgences sanitaires : le Gabon muscle son dispositif aux frontières

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Depuis le lundi 21 septembre 2026, le Gabon renforce sa préparation face aux urgences sanitaires. En effet, le ministère de la Santé bénéficie de l’accompagnement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’Africa CDC pour valider son plan de contingence aux points d’entrée. L’objectif de cette démarche vise notamment à mieux faire face à la menace d’Ebola et aux autres urgences sanitaires susceptibles d’affecter l’Afrique centrale.

Ports, aéroports et autres points d’entrée du territoire sont au cœur de ce dispositif. Ainsi, le plan de contingence doit permettre d’améliorer la surveillance sanitaire et la capacité de réponse en cas d’alerte. Il prévoit notamment des mécanismes pour détecter rapidement les cas suspects et limiter les risques de propagation des maladies. Cette démarche intervient alors que plusieurs menaces sanitaires continuent de mobiliser les pays de la sous-région.

L’OMS et Africa CDC aux côtés du Gabon

Pour cette étape, les autorités sanitaires gabonaises bénéficient d’un appui technique de l’OMS et du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Cet accompagnement porte sur l’examen du dispositif existant et son adaptation aux différents scénarios d’urgence. La coordination entre les services concernés constitue également un axe important du travail engagé. De plus, la préparation concerne aussi les équipes chargées de la surveillance aux frontières.

Leur capacité à identifier une situation inhabituelle, à déclencher une alerte et à orienter rapidement les personnes suspectes reste essentielle. Mais également la disponibilité des procédures, des équipements et des moyens de communication doit également permettre une intervention plus rapide en cas d’urgence.

L’urgence d’anticiper les menaces sanitaires

À travers la validation de ce plan, le Gabon entend ainsi consolider son dispositif de sécurité sanitaire. L’objectif est de mieux anticiper les risques d’introduction et de propagation des maladies sur le territoire. Puisque in fine,la démarche doit contribuer à une réponse coordonnée et efficace face à Ebola et aux autres urgences sanitaires, tout en renforçant la protection des populations.