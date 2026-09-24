Don de sang : les personnes transfusées non éligibles au don

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Le don de sang est un geste essentiel qui contribue à sauver des vies. À la faveur d’un entretien exclusif avec la Directrice générale du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), le Pr Marielle Igala, diffusé sur Gabon Media Time le vendredi 11 septembre 2026, plusieurs précisions ont été apportées sur les contre-indications au don de sang. Parmi elles, la transfusion sanguine constitue un motif de non-éligibilité, par mesure de précaution.

Si le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a multiplié les appels au don afin de garantir la disponibilité des produits sanguins, ces derniers restent soumis à des règles strictes de sécurité. « Celui qui donne du sang doit être habillé d’une certaine pureté, il ne faut pas être malade non seulement pour ne pas faire courir de risque au donneur mais également au receveur », a souligné le Pr Marielle Igala.

La transfusion, un motif de non-éligibilité

Être en bonne santé ne suffit donc pas à être automatiquement autorisé à donner son sang. La date de la dernière transfusion constitue également un élément pris en compte par les équipes du CNTS. « Si la transfusion remonte à plusieurs années il y a proscription mais les gens ne sont pas souvent sûrs donc on préfère ne pas accorder », a expliqué la Directrice générale. Cette précaution vise notamment à réduire les risques liés à une éventuelle exposition à des agents infectieux transmissibles par le sang.

Ainsi, une personne ayant reçu une transfusion peut se voir refuser le don de sang, même plusieurs années après, lorsque les conditions permettant de garantir son éligibilité ne sont pas réunies. D’autres situations peuvent également entraîner une exclusion du don, notamment certaines maladies cardiovasculaires, les hépatites virales ou l’infection à VIH. Des contre-indications temporaires existent également. C’est notamment le cas après la réalisation d’un tatouage au cours des derniers mois, en présence de fièvre ou dans certaines situations liées à la vie sexuelle.

Ces mesures visent à protéger à la fois le donneur et le receveur. Cependant pour donner son sang, il faut notamment être âgé de 18 à 60 ans, peser au moins 50 kg et être en bonne santé. Pour le Pr Marielle Igala, le don de sang reste avant tout un acte citoyen. Quel que soit leur rhésus, les donneurs sont nécessaires au CNTS. Une mobilisation d’autant plus importante pour les personnes de rhésus négatif, moins nombreuses dans la population et dont les dons peuvent contribuer à répondre aux besoins spécifiques des patients.