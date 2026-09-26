«L’art en partage» : Image Pro DM ouvre ses portes avec des œuvres gabonaises et cubaines

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« L’art en partage »,c’est sous ce thème évocateur que la Galerie d’art Image Pro DM, a ouvert ses portes le jeudi 24 septembre 2026 à la Cité Batavea. Fondée par le photographe Désirey Minkoh, cette cérémonie de lancement a réuni des talents nationaux et internationaux pour une session de vernissage inaugurale.

C’est un événement qui a vu la présence de plusieurs personnalités dont l’ambassadeur de Cuba au Gabon, Alex González Garcia. Un moment chaleureux autour duquel le fondateur de la Galerie Images Pro DM a tenu à souligner la portée de ce lieu. « Il était important pour moi de commencer cette aventure en mettant en lumière des talents de notre pays, parce que le Gabon possède une scène artistique riche, singulière et encore appelée à être davantage connue et valorisée » , a déclaré Désirey Minkoh.

Plus qu’une galerie, un pont de la diplomatie culturelle d’ici et d’ailleurs

Pour cette première exposition, deux artistes accompagnent Désirey Minkoh. Il s’agit de la gabonaise Michelle Nze qui compte 20 ans de carrière et du cubain Julio Oduardo Castañéda. Les trois artistes illustrent ainsi,trois univers, trois styles différents mais qui se croisent au carrefour. «Cette rencontre artistique est une véritable passerelle entre les cultures, un dialogue entre les regards, les sensibilités et les imaginaires. Elle nous rappelle que l’art possède cette extraordinaire capacité de rapprocher les peuples, de créer des liens et de faire dialoguer les cultures au-delà des frontières », Michelle Nze, artiste peintre.

De la gauche vers la droite Michelle Nze, Désirey Minkoh et Julio Oduardo Castañéda © D.R.

Même résonance pour Désirey Minkoh qui voit en Images Pro DM, une galerie qui connectera le différents artistes à leur public. « Inviter un artiste étranger au Gabon, c’est permettre au public gabonais de découvrir un autre regard. C’est aussi donner à voir notre propre pays et notre propre scène artistique à travers le dialogue avec d’autres cultures », a ajouté Désirey Minkoh, Fondateur de Images Pro DM. Tout en soulignant que les industries culturelles sont, avec de l’organisation et de la structure, une porte d’entrée économique pour un pays. Ouverte au public et aux artistes voulant présenter leurs œuvres, la galerie Image Pro DM porte en elle l’espoir d’une aventure collective, faite de rencontres, d’exigences, de découvertes et de transmission.