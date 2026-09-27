Santé mentale : Pr Elsa Joséphine Ayo plaide pour la réinsertion des malades mentaux dans la société

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La santé mentale semble progressivement susciter davantage d’attention de la part du Gouvernement. Preuve en est, lors d’une séance de travail consacrée à la situation de la santé mentale au Gabon, présidée récemment par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, le ministre de la Santé, le Pr Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou, a insisté sur la nécessité de favoriser la réinsertion des personnes atteintes de troubles mentaux dans la société.

La place des personnes souffrant de troubles mentaux n’est ni dans les structures psychiatriques de manière permanente, ni dans les rues. Face à la présence de plus en plus visible de personnes en situation d’errance dans les rues de Libreville, le membre du Gouvernement préconise une meilleure prise en charge et un accompagnement adapté. Une démarche qui passe notamment par la mise en place d’un plan d’action dédié à la santé mentale.

L’urgence de renforcer les capacités du CNSM

Pour le Pr Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou, il apparaît également urgent de renforcer les capacités du Centre national de santé mentale (CNSM) de Melen, situé dans le 5ème arrondissement de Libreville. Il est notamment question d’envisager son extension afin d’accroître sa capacité d’accueil, actuellement limitée, tout en accordant une place importante à la réinsertion des patients dans la société. En effet, le ministre de la Santé précise que, la prise en charge ne doit pas se limiter à l’hospitalisation. L’objectif est également de permettre aux personnes concernées de retrouver leur place dans la société, notamment à travers leur réintégration sur les plans professionnel et social.

Face à la stigmatisation qui entoure encore les troubles mentaux et qui constitue toutefois un défi supplémentaire, la mise en œuvre d’une véritable politique de santé mentale nécessite l’implication de plusieurs acteurs. Il s’agit notamment de la société civile, les associations et les professionnels du secteur. Le Gouvernement entend, à travers le projet de plan d’urgence évoqué lors de cette séance de travail, apporter des réponses à l’errance des personnes atteintes de troubles mentaux et aux insuffisances relevées dans leur prise en charge.