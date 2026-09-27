Derniers articlesPOLITIQUE

Santé mentale : Pr Elsa Joséphine Ayo plaide pour la réinsertion des malades mentaux dans la société

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 12h00min
1 769 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue du Centre de santé mentale de Melen © D.R.
Ecouter l'article

La santé mentale semble progressivement susciter davantage d’attention de la part du Gouvernement. Preuve en est, lors d’une séance de travail consacrée à la situation de la santé mentale au Gabon, présidée récemment par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, le ministre de la Santé, le Pr Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou, a insisté sur la nécessité de favoriser la réinsertion des personnes atteintes de troubles mentaux dans la société.

La place des personnes souffrant de troubles mentaux n’est ni dans les structures psychiatriques de manière permanente, ni dans les rues. Face à la présence de plus en plus visible de personnes en situation d’errance dans les rues de Libreville, le membre du Gouvernement préconise une meilleure prise en charge et un accompagnement adapté. Une démarche qui passe notamment par la mise en place d’un plan d’action dédié à la santé mentale.

L’urgence de renforcer les capacités du CNSM

Pour le Pr Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou, il apparaît également urgent de renforcer les capacités du Centre national de santé mentale (CNSM) de Melen, situé dans le 5ème arrondissement de Libreville. Il est notamment question d’envisager son extension afin d’accroître sa capacité d’accueil, actuellement limitée, tout en accordant une place importante à la réinsertion des patients dans la société. En effet, le ministre de la Santé précise que, la prise en charge ne doit pas se limiter à l’hospitalisation. L’objectif est également de permettre aux personnes concernées de retrouver leur place dans la société, notamment à travers leur réintégration sur les plans professionnel et social.

middle ban bien plus que du sport

Face à la stigmatisation qui entoure encore les troubles mentaux et qui  constitue toutefois un défi supplémentaire, la mise en œuvre d’une véritable politique de santé mentale nécessite l’implication de plusieurs acteurs. Il s’agit notamment de la société civile, les associations et les professionnels du secteur. Le Gouvernement entend, à travers le projet de plan d’urgence évoqué lors de cette séance de travail, apporter des réponses à l’errance des personnes atteintes de troubles mentaux et aux insuffisances relevées dans leur prise en charge.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 12h00min
1 769 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Grand Libreville : une ligne de transport hors tension à l’origine des délestages des derniers jours 

27 septembre 2026 à 13h31min

Gabon : hommage et réforme au menu de la 3ᵉ Journée pharmaceutique nationale

27 septembre 2026 à 13h00min

Panthères du Gabon : Chris Obiang en remplacement d’Appidangoye !

27 septembre 2026 à 12h50min

Gabon : le SYNAMAG interpelle Oligui Nguema sur des décisions qu’il juge «entachées d’irrégularités»

27 septembre 2026 à 12h50min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page