Plaine Ayémé : 539 hectares et près de 7 000 parcelles, AFG Bank Gabon mise sur le financement

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Un projet foncier de 539 hectares et près de 7 000 parcelles prend forme à la Plaine Ayémé. Destiné notamment aux personnels du secteur éducatif, ce dispositif ouvre la réflexion sur l’accès à la propriété et sur les moyens de financer, au-delà du terrain, la construction de logements. C’est dans cette perspective qu’AFG Bank Gabon a participé, le mercredi 23 septembre 2026, à une visite institutionnelle du site, aux côtés du ministère de l’Éducation nationale, de la SCI Résidences Pour Tous et des autres parties prenantes.

Représentée par sa Directrice Générale Adjointe, Ngoze-Carole Capito, AFG Bank Gabon a présenté les possibilités d’accompagnement bancaire susceptibles d’être étudiées pour les enseignants éligibles. En effet, l’acquisition d’une parcelle constitue une première étape, mais elle ne suffit pas à concrétiser un projet immobilier. La capacité à financer la construction et les autres besoins liés au logement devient alors un enjeu central.

La banque met notamment en avant sa proximité avec une clientèle composée de particuliers et de fonctionnaires. Cette expérience lui permet, selon sa présentation, de mieux appréhender certaines réalités financières de cette catégorie de clients, notamment leurs revenus réguliers, leurs engagements et leurs capacités d’endettement. Ainsi, l’objectif affiché est de réfléchir à des mécanismes permettant de passer progressivement de l’accès au foncier à la construction d’un logement et, à terme, à la constitution d’un patrimoine.

539 hectares pour changer d’échelle

Sur le terrain, les travaux d’aménagement sont conduits sous la supervision d’Olivier Ndi, Directeur Général de la SCI Résidences Pour Tous. Le site couvre une superficie de 539 hectares et doit accueillir près de 7 000 parcelles d’environ 500 m². Par conséquent, l’ampleur du projet dépasse la seule question de l’attribution de terrains et pose celle de l’accompagnement des bénéficiaires dans la durée.

Pour AFG Bank Gabon, cette dynamique s’inscrit également dans une réflexion plus large sur les besoins des personnels de l’Éducation nationale. Outre le foncier et le logement, les discussions portent sur la mobilité et l’équipement numérique, avec notamment les ambitions « Un enseignant, un terrain », « Un enseignant, une maison », « Un enseignant, un véhicule » et « Un enseignant, un ordinateur ».

Huit banques autour de la réflexion

Cette démarche intervient alors que le ministère de l’Éducation nationale et le secteur bancaire poursuivent leurs concertations. Le 16 septembre 2026, l’Association Professionnelle des Établissements de Crédit (APEC) et huit établissements bancaires ont notamment échangé sur les mécanismes susceptibles de faciliter l’accès des personnels éducatifs au terrain, au logement, au véhicule et à l’équipement informatique.

Dans cette concertation, AFG Bank Gabon indique vouloir contribuer à la recherche de solutions conciliant accessibilité et soutenabilité financière. L’enjeu est notamment d’éviter que le financement d’un projet immobilier ne déséquilibre les ressources des ménages concernés. La banque entend ainsi inscrire son intervention dans une logique de financement adaptée aux capacités des bénéficiaires remplissant les conditions requises.

Du terrain au patrimoine

Au-delà de la seule opération foncière, la Plaine Ayémé ouvre donc une réflexion sur le parcours patrimonial des enseignants. L’accès à une parcelle peut constituer le point de départ d’un projet immobilier, à condition que les bénéficiaires disposent ensuite de solutions adaptées pour financer les différentes étapes. C’est précisément sur cette articulation entre foncier, financement et logement qu’AFG Bank Gabon souhaite positionner son expertise.

Enfin, la banque considère que l’accompagnement des enseignants ne se limite pas au financement d’un terrain ou d’une maison. Les besoins peuvent évoluer au fil du parcours de vie notamment avec la mobilité, l’équipement informatique, le logement oula constitution d’un patrimoine familial. La suite du projet dépendra toutefois des mécanismes qui seront retenus et des conditions d’éligibilité qui seront définies avec les différentes parties prenantes.