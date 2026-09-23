Chine-Etats-Unis : Xi Jinping accueilli en grande pompe par Donald Trump

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C’est sous un ciel dégagé que l’avion présidentiel chinois s’est posé ce mercredi après-midi sur le tarmac de la base aérienne d’Andrews. Répondant à l’invitation formelle de Donald Trump, le président Xi Jinping entame une visite d’État décisive sur le sol américain. Un déplacement de haute volée qui vise à redéfinir les équilibres entre les deux plus grandes puissances économiques de la planète.

Dès sa descente d’avion, le chef d’État chinois, accompagné de son épouse Peng Liyuan, a bénéficié d’un protocole particulièrement grandiose. Le couple présidentiel américain, Donald et Melania Trump, attendait ses hôtes directement au pied de la passerelle. Entre les bouquets de fleurs remis par des enfants et une garde d’honneur impeccablement dressée de part et d’autre du tapis rouge, l’ambiance se voulait aussi solennelle que chaleureuse.

Une salve de 21 coups de canon est venue marteler le début de ce séjour diplomatique, suivie du retentissement des deux hymnes nationaux et d’un survol militaire impressionnant. Plus loin, le long de l’itinéraire menant vers le centre-ville, des centaines de ressortissants et d’étudiants chinois s’étaient massés, agitant des drapeaux aux couleurs des deux nations pour saluer le cortège.

Partenaires plutôt que rivaux : le plaidoyer de Beijing

Prenant la parole à travers un discours écrit distribué dès son arrivée, Xi Jinping a tenu à adresser les salutations les plus sincères du peuple chinois aux citoyens américains. Soulignant l’interconnexion profonde et l’histoire partagée entre les deux nations, le président chinois a rapidement posé les jalons d’un dialogue ambitieux.

« La Chine et les États-Unis devraient être des partenaires, et non des rivaux », a-t-il affirmé fermement. Selon lui, le projet d’un grand renouveau de la nation chinoise ne s’oppose en rien à la volonté américaine de « rendre à l’Amérique sa grandeur d’antan ». Bien au contraire, ces deux visions peuvent s’alimenter mutuellement pour offrir au monde un espace de prospérité partagée et de stabilité durable.

Bâtir une coexistence durable dans la nouvelle ère

S’appuyant sur les engagements pris lors de la précédente rencontre bilatérale en mai dernier, le dirigeant chinois réaffirme la nécessité d’une relation constructive et stratégiquement stable. Dans un monde en mutation rapide, la logique d’une coexistence pacifique demeure intacte.

Le programme des prochains jours s’annonce d’ores et déjà dense. Entre tête-à-tête stratégique avec Donald Trump et réunions ouvertes avec des figures de tous horizons, Xi Jinping espère multiplier les ponts économiques et culturels. Cette visite d’État porte ainsi l’ambition de transformer les rivalités inhérentes au leadership mondial en de solides piliers de coopération, offrant au reste du globe un gage indispensable de paix.