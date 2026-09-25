Éthiopie : le gouvernement interdit la pornographie et pénalise la détention de contenus explicites

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En Éthiopie, les règles encadrant la sexualité figurent parmi les dispositions auxquelles les visiteurs doivent prêter attention. La législation locale interdit la pornographie, y compris la simple détention de magazines ou de vidéos à caractère pornographique. L’homosexualité est également interdite et peut exposer les personnes concernées à des peines d’emprisonnement. Ces dispositions sont notamment rappelées dans les conseils aux voyageurs du Service public fédéral Affaires étrangères de Belgique, mis à jour le 16 septembre 2026.

Sur le plan pénal, le Code criminel éthiopien de 2004 prévoit des dispositions spécifiques concernant les relations entre personnes de même sexe. Son article 629 qualifie d’infraction le fait d’accomplir un acte homosexuel ou tout autre acte jugé indécent avec une personne du même sexe. L’article 630 prévoit notamment une peine d’emprisonnement d’au moins un an dans certaines circonstances aggravantes. Selon les informations officielles destinées aux voyageurs, les peines encourues pour homosexualité peuvent aller d’un à quinze ans de prison.

Des contenus pornographiques également concernés

La réglementation éthiopienne ne se limite pas aux comportements sexuels. La détention de contenus pornographiques est elle aussi concernée. En effet, les autorités belges indiquent ainsi que les magazines et les cassettes vidéo pornographiques sont illégaux en Éthiopie. Le Code criminel contient par ailleurs des dispositions relatives aux publications et matériels considérés comme indécents, tandis que le cadre juridique s’est également étendu aux infractions commises à l’aide des technologies numériques.

Ces dispositions illustrent donc l’importance de connaître les règles en vigueur avant un séjour dans le pays. Elles concernent aussi bien les citoyens éthiopiens que les étrangers présents sur le territoire, ces derniers étant soumis à la législation locale. Les conseils aux voyageurs recommandent notamment aux visiteurs de faire preuve de discrétion concernant les questions liées à l’orientation sexuelle. Au-delà de ces dispositions particulières, les voyageurs sont appelés à respecter les lois et les usages en vigueur en Éthiopie pendant leur séjour.