 Port-Gentil : plus de 200 habitations et commerces ciblés par l’opération de deguerpissement

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À Port-Gentil, la restauration de l’ordre urbain passe une nouvelle fois par la libération des emprises publiques. Dans le 4ème arrondissement, plus de 200 habitations et commerces sont concernés par une opération de déguerpissement. Le 22 septembre 2026, les équipes municipales ont procédé au marquage et à la sensibilisation des occupants, avant les prochaines étapes de l’opération. Une intervention qui met surtout en lumière un phénomène récurrent, la réoccupation d’espaces pourtant déjà libérés.

Sur le terrain, le constat des services municipaux est sans équivoque. Certains occupants avaient déjà été sensibilisés lors d’une précédente campagne et plusieurs avaient même bénéficié d’une indemnisation dans le cadre des projets d’aménagement de cet axe. Malgré cela, des constructions ont réapparu sur les mêmes emprises, tandis que d’autres occupants ont poursuivi leurs activités commerciales. Dans certains cas, des travaux auraient même été engagés, comme si les précédentes mesures n’avaient jamais été prises. Une situation qui complique le travail des autorités et alimente un cycle difficile à interrompre.

Un phénomène qui dépasse la capitale économique

Port-Gentil n’est d’ailleurs pas un cas isolé. À Libreville également, l’occupation anarchique du domaine public constitue un problème récurrent. Des opérations de déguerpissement sont régulièrement menées pour libérer les emprises, sécuriser les voies ou permettre la réalisation de projets d’aménagement. Pourtant, après le départ des occupants, certains espaces sont à nouveau investis, donnant parfois l’impression d’un éternel recommencement.

Au-delà de la question foncière, ces situations peuvent rapidement prendre une tournure conflictuelle. Car lorsque les occupants refusent de quitter les lieux ou reviennent après une première opération, les autorités se retrouvent confrontées à un rapport de force qui peut compliquer l’exécution des décisions. À Port-Gentil, le marquage effectué dans le 4ème arrondissement constitue donc une nouvelle étape avant le déguerpissement annoncé de plus de 200 habitations et commerces. Reste à savoir si cette fois, la libération des emprises sera durable ou si le même scénario finira par se répéter.