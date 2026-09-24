Sécurité ferroviaire : renforcement du partenariat en la Setrag et les collectivités locales 

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La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) et les collectivités locales de Libreville, Owendo et Ntoum ont signé, ce 24 septembre 2026 à Owendo, une convention de partenariat. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des populations vivant à proximité de la voie ferrée et permettre de mieux coordonner les actions de prévention et de sensibilisation sur le terrain. La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du représentant de l’ARTF, des responsables des collectivités locales concernées et des représentants de la Setrag.

Cette convention intervient alors que les données sur l’accidentologie ferroviaire font apparaître une situation préoccupante sur certains tronçons du Transgabonais. Les accidents graves de personnes sont passés de 4 cas en 2021 à 7 en 2022, avant d’atteindre 6 cas en 2023 et un pic de 10 accidents en 2024. En 2025, six cas ont été enregistrés, contre trois en 2026 selon les données actuellement disponibles.

Dans le détail, 91 % des accidents surviennent la nuit, 81 % des victimes sont des hommes et 76 % des accidents se produisent en pleine voie, hors des gares ; 65 % sont par ailleurs recensés dans les 34 premiers kilomètres de la ligne et 48 % entraînent des blessés. La consommation d’alcool ou de drogues, les traversées dangereuses des voies et les installations non autorisées dans les emprises ferroviaires figurent parmi les principaux facteurs identifiés.

Owendo–Ntoum, un axe particulièrement exposé

La forte urbanisation des abords de la voie ferrée constitue également une source de préoccupation. Le tronçon Owendo PK0–Essassa PK17 concentre à lui seul environ 14 à 15 heurts enregistrés entre 2021 et 2025, loin devant la section Essassa PK17–Ntoum PK34, qui en compte environ six. Lors de la présentation consacrée aux statistiques, le responsable du département des relations communautaires a notamment relevé la présence de 93 débits de boissons entre le PK2 et le PK17, dont certains sont situés à moins d’un mètre de la voie ferrée. Cette proximité du rail avec les activités quotidiennes des commerçants, élèves et travailleurs accroît ainsi leur exposition aux risques. D’ailleurs, pour le compte de l’année 2025, six heurts de personnes ont notamment été déplorés sur cette première section.

Pour l’administrateur directeur général de la Setrag, Christian Magni, la sécurité demeure une exigence quotidienne pour l’entreprise. « La sécurité du domaine ferroviaire ne peut pas être pleinement garantie sans l’adhésion et la vigilance directe des populations », a-t-il souligné. Selon lui, l’appui des autorités locales est donc indispensable pour agir efficacement auprès des riverains. La convention doit ainsi permettre de créer « un véritable relais de proximité sur le terrain », capable d’informer, de prévenir et de faire évoluer durablement les comportements face aux risques ferroviaires. L’ADG a également rappelé que la Setrag mène des campagnes de sensibilisation depuis 2018 et entend désormais renforcer cette dynamique avec les collectivités afin de « protéger l’ensemble de nos citoyens ».

Les collectivités appelées à renforcer la prévention

Prenant la parole, le maire de la commune d’Owendo, Sandry Nambo, a inscrit cette initiative dans une démarche plus large de protection des populations et d’amélioration du cadre de vie. Il a notamment estimé que la sécurité des riverains du chemin de fer ne pouvait être efficacement assurée par une seule institution. « Cette question appelle une mobilisation collective », a-t-il déclaré, non sans manquer de saluer la démarche engagée par la Setrag et les collectivités de Libreville, Owendo et Ntoum. Pour l’édile d’Owendo, l’accord doit permettre de mieux coordonner les actions, de renforcer la sensibilisation et de favoriser un dialogue permanent avec les populations. Il souhaite ainsi que les mesures de sécurité soient « mieux comprises, mieux acceptées et surtout effectivement respectées ».

Au-delà de la signature, la Setrag prévoit de renforcer son dispositif à travers plusieurs leviers. Le plan de riposte annoncé repose notamment sur le déploiement de nouvelles technologies, l’intensification des campagnes de sensibilisation et un benchmark avec d’autres réseaux ferroviaires africains et internationaux afin d’identifier les meilleures pratiques. L’entreprise entend également s’appuyer sur les collectivités et les relais locaux pour améliorer le signalement des situations dangereuses et prévenir les comportements à risque. Ainsi, cette convention marque le début d’une collaboration appelée à se poursuivre dans la durée, avec pour objectif de mieux protéger les populations riveraines du Transgabonais, particulièrement sur les zones les plus exposées.