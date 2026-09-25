Gabon : la SCG-Ré dégage 1,4 milliard de FCFA de bénéfice dans un contexte exigeant

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Dans un paysage financier secoué par de multiples turbulences, la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) fait preuve d’une résilience remarquable. L’entreprise vient de rendre publics ses comptes pour l’exercice 2025 : elle dégage un bénéfice net de 1,4 milliard de FCFA. Cette performance financière confirme sa capacité d’adaptation et la solidité de ses fondamentaux, alors même que le secteur traverse une période particulièrement exigeante.

La principale ombre au tableau provient de l’explosion des remboursements. En 2025, la charge des sinistres s’est envolée pour atteindre 6,68 milliards de FCFA, marquant un bond spectaculaire de 67 % par rapport aux 4,01 milliards enregistrés en 2024. Ce montant dépasse de 40 % les prévisions budgétaires initiales de la société.

Cette recrudescence des remboursements a inévitablement dégradé les indicateurs d’exploitation. Si le résultat technique avant rétrocession s’est effondré de 37 % (s’établissant à 8,55 milliards de FCFA), les mécanismes de couverture ont joué leur rôle amortisseur. Après rétrocession, le résultat technique net se limite à une baisse contenue de 5 %, pour finir à 6,55 milliards de FCFA. De son côté, le ratio combiné net franchit le seuil critique des 100 % pour s’établir à 101 %, illustrant la pression directe exercée par les sinistres sur l’équilibre opérationnel.

Recul de l’activité commerciale et recomposition du portefeuille

L’année s’est également traduite par une contraction du volume d’affaires. La SCG-Ré affiche des primes acceptées de 18,45 milliards de FCFA, en repli de 17 % comparativement au bilan de 2024 soit 22,18 milliards de FCFA. Parallèlement, les primes acquises diminuent de 12 % pour s’établir à 19,15 milliards de FCFA.

Cette baisse d’activité découle essentiellement d’un tassement des cessions légales et des souscriptions en facultatives. Cependant, ce ralentissement a été en partie compensé par la très forte dynamique des traités, qui ont bondi de 138 %.

Cap sur la diversification internationale

Face à ces mutations, le réassureur poursuit la réorientation stratégique de son portefeuille. La part du chiffre d’affaires réalisée en dehors de la zone CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances) continue de progresser : elle représente désormais 19 % des activités, contre 15 % un an plus tôt.

En parvenant à dégager un bénéfice de 1,4 milliard de FCFA dans un cycle marqué par la hausse des risques et le repli du chiffre d’affaires, la SCG-Ré prouve sa maturité financière. Cet exercice souligne l’importance d’une gestion prudente pour naviguer avec succès face aux défis futurs de l’assurance continentale.