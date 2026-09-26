Sommet Sino-Américain : Xi Jinping et Donald Trump tracent la voie d’un nouveau dialogue

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Dans la matinée du 24 septembre, la Maison Blanche a été le théâtre d’une rencontre de haut niveau entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald J. Trump. Marqué par une série de visites croisées inédites en moins de six mois, cet entretien au sommet témoigne d’une volonté partagée de donner une nouvelle trajectoire aux relations sino-américaines. Les deux dirigeants entendent ainsi bâtir un partenariat fondé sur une « stabilité stratégique », visant à apaiser les tensions mondiales tout en consolidant leurs échanges bilatéraux.

Au cœur des discussions figurait le volet économique, domaine crucial pour l’équilibre financier international. Les deux chefs d’État ont salué les progrès récents accomplis par leurs équipes de négociation, aboutissant à un nouvel arrangement conjoint. Pour le président chinois, la pérennité de cette relation repose sur un équilibre subtil : étendre la coopération pragmatique tout en réduisant progressivement les points de friction. De son côté, Donald Trump s’est félicité de cette avancée, exprimant le souhait de poursuivre ce dialogue direct afin d’aboutir à des accords commerciaux encore plus ambitieux pour les deux nations.

L’intelligence artificielle : encadrer une rivalité technologique

Outre le commerce, la gestion des technologies émergentes a occupé une place centrale lors des échanges. Alors que Washington et Pékin s’imposent comme les deux moteurs mondiaux de l’intelligence artificielle (IA), Xi Jinping a plaidé pour une compétition assainie et une collaboration éthique. Rappelant la nécessité de conserver un contrôle humain sur ces technologies, le leader chinois a mis en garde contre les risques d’usage malveillant. Un constat partagé par le président américain, pour qui l’avenir de l’humanité impose une concertation permanente entre les deux puissances afin d’encadrer l’essor de l’IA.

Lignes rouges diplomatiques et concertation internationale

Sur le plan géopolitique, Pékin a profité de ce rendez-vous pour réitérer sa position ferme sur la question de Taïwan, appelant les États-Unis à la prudence pour garantir des bases solides à leur coopération future. Par ailleurs, les dirigeants ont balayé les grands dossiers régionaux et globaux, notamment la situation au Moyen-Orient, la crise ukrainienne et les tensions dans la péninsule coréenne.

Affichant leur soutien mutuel pour la présidence et l’organisation des prochains rendez-vous multilatéraux de l’APEC et du G20 prévus en 2026, Xi Jinping et Donald Trump entendent maintenir ce canal de communication privilégié pour assurer la stabilité globale.