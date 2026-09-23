Gabon : à Doussiegoussou, le marbre gabonais se prépare à être transformé sur place

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À une vingtaine de kilomètres de Tchibanga, dans la Nyanga, une usine de transformation du marbre sort de terre. Annoncé en juillet 2024, le projet de Marmion Minerals promet jusqu’à 500 emplois et une première phase de test dès décembre 2026 répondant ainsi à l’ambition de diversification de l’économie impulsée par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema.

Sur le site de Doussiegoussou, les blocs de marbre côtoient les structures métalliques et les premières machines de découpe, déjà installées. Le projet, annoncé lors du Conseil des ministres du 23 juillet 2024, avance désormais de façon visible. Il s’inscrit dans la volonté de développer la transformation locale des ressources naturelles, de créer des emplois et de renforcer le tissu industriel du pays.

Le complexe ne se limitera pas à l’usine. La base vie des travailleurs et les bureaux administratifs sortent déjà de terre, tandis qu’une infirmerie et des espaces de stockage sont prévus.

De la découpe au polissage

À l’intérieur, chaque zone correspond à une étape de la future chaîne de production : découpe, déplacement des blocs par des bras mécanisés, puis polissage et finition. « Nous avons déjà les machines de découpe », explique Malick Ontala, responsable du site. Le marbre y sera découpé puis acheminé vers les différentes étapes de transformation. Sur une table, quelques pièces réalisées de façon artisanale donnent un avant-goût du résultat. « Cela permet déjà de montrer la substance et la qualité du marbre que nous avons ici », précise-t-il.

Le président Brice Clotaire Oligui Nguema sur le site de Doussiéguoussou © D.R.

La découpe de précision reposera sur des outils diamantés. L’eau jouera un rôle central : refroidissement, lavage, découpe, puis récupération dans des bassins de décantation avant d’être remise dans le circuit. Autre argument mis en avant : le peu de pertes. « Dans le marbre, il n’y a pratiquement pas de déchets. Même la poussière peut être utilisée, notamment avec du ciment », souligne Malick Ontala.

L’emploi, l’enjeu central

Une quarantaine de Gabonais, hommes et femmes, travaillent déjà sur cette première phase. Ils invitent leurs compatriotes à rester attentifs : quand de nouveaux besoins seront exprimés, il faudra oser déposer sa candidature.

À terme, l’entreprise annonce 500 postes : opérateurs de machines, techniciens, agents de maintenance, manutentionnaires, logisticiens, personnels administratifs ou employés des services annexes. L’objectif affiché est double : faire tourner une unité moderne et offrir des perspectives concrètes aux habitants de la Nyanga comme à tous les Gabonais désireux de rejoindre cette filière. L’usine pourrait entrer en phase de test en décembre 2026, si le montage et l’installation des équipements sont achevés à temps. Le lancement de la production industrielle est envisagé en 2027, à une date encore indéterminée qui fera l’objet d’une annonce officielle.

Le chantier est donc loin d’être terminé. Mais les machines en place, la base vie et les bureaux en construction, les premières pièces et les dizaines de travailleurs déjà mobilisés donnent une réalité concrète à un projet vieux de deux ans. Son ambition : créer de la valeur dans la Nyanga, développer les compétences locales et faire du marbre un levier de développement, avec une portée qui pourrait, à terme, dépasser les frontières du Gabon.