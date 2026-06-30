Gabon : validation du plan stratégique pour le futur jardin botanique

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Réunies au sein de la salle de conférence de la Baie des Rois ce mardi 30 juin 2026, les parties prenantes nationales et internationales ont planché sur la présentation et la validation du plan stratégique et opérationnel du futur Jardin Botanique du Gabon. Ce projet d’envergure, qui prendra racine au cœur de l’Arboretum Raponda Walker, s’inscrit directement dans le cadre du programme de verdissement urbain CAFI-3.

Porté par l’Agence nationale des Parcs nationaux (ANPN) avec l’appui du PNUD et de l’UNESCO, ce projet dépasse la simple création d’un espace arboré. Comme l’a rappelé le botaniste du Botanic Gardens Conservation International Joachim Gratzfeld lors de sa présentation, « un jardin botanique se définit avant tout comme une institution rassemblant des collections documentées de végétaux vivants à des fins de recherche scientifique, de conservation et d’éducation ».

La Représentante Résidente adjointe du PNUD a d’ailleurs profité de cette tribune pour insuffler une ambition forte et inclusive à travers la création de cet espace. « Un jardin botanique n’est pas uniquement un espace de conservation des plantes. C’est un lieu où se rencontrent la science, l’histoire, l’éducation, la culture, le tourisme, l’innovation et le développement économique. », a-t-elle indiqué.

Elle a également insisté sur la nécessité absolue d’impliquer la société civile, affirmant que les populations locales « ne doivent pas être de simples bénéficiaires du projet », mais bel et bien des « acteurs à part entière ».

Une feuille de route scientifique et communautaire

L’élaboration de ce plan de gestion a nécessité des mois d’études de terrain menées par le Secrétariat Exécutif de l’ANPN et le consortium international BGCI (Botanic Gardens Conservation International). Ce réseau mondial s’est entouré d’experts reconnus issus du Missouri Botanical Garden et de Biotope.

Prenant la parole à son tour, le Secrétaire Exécutif de l’ANPN a salué la qualité de cette synergie multi-acteurs. « Il s’agit de faire de ce jardin botanique bien plus qu’un simple espace vert, mais un véritable pôle d’excellence pour la conservation, la recherche scientifique, l’éducation environnementale et le bien-être des populations urbaines. »

Pour le patron de l’ANPN, ce document structurant offre désormais une feuille de route claire, combinant viabilité économique et rigueur scientifique. En validant ce modèle partagé, le Gabon réaffirme son leadership environnemental en Afrique centrale, tout en offrant aux citadins d’Akanda et Libreville un espace d’apprentissage et de résilience face aux défis climatiques actuels.