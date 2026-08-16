Gabon – 17 août : Brigitte Onkanowa salue «l’engagement, le courage et le dévouement» des Forces de défense et de sécurité

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À l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance du Gabon, ce 17 août 2026, la ministre d’État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, a adressé un message particulier aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’à leurs familles. Un hommage placé sous le signe du patriotisme, de la discipline et du service de la Nation.

Alors que le Gabon célèbre son accession à la souveraineté internationale, Brigitte Onkanowa a choisi de mettre à l’honneur les femmes et les hommes chargés quotidiennement de défendre le territoire national et d’assurer la sécurité des populations. Dans son message circonstanciel, la ministre d’État a tenu à associer également leurs familles, dont l’accompagnement constitue un soutien essentiel à l’exercice de leurs missions.

Un hommage à l’engagement quotidien des FDS

« En ce jour de fierté nationale, je souhaite une excellente fête à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité ainsi qu’à leurs familles », a déclaré la ministre de la Défense nationale. Au-delà des traditionnels vœux formulés à l’occasion du 17 août, Brigitte Onkanowa a particulièrement insisté sur les valeurs qui doivent caractériser l’exercice des métiers de la défense et de la sécurité.

« Je salue votre engagement, votre courage, votre discipline et votre dévouement quotidien au service de la Nation et à la protection de nos concitoyens », a-t-elle souligné. Un message qui rappelle la place stratégique occupée par les Forces de défense et de sécurité dans la préservation de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de la sécurité des citoyens.

Cette adresse intervient dans un contexte marqué par la poursuite de la modernisation des différents corps de défense et de sécurité, avec notamment le renforcement progressif de leurs capacités opérationnelles et de leurs équipements.

Honneur, loyauté et patriotisme

La ministre d’État a surtout profité de cette célébration nationale pour appeler les personnels placés sous son autorité à poursuivre leurs missions dans le respect des valeurs attachées à leur engagement. « Ensemble, continuons à servir notre pays avec honneur, loyauté et patriotisme », a exhorté Brigitte Onkanowa avant de souhaiter une « bonne fête de l’Indépendance à toutes et à tous ».

À travers cette adresse, la ministre de la Défense nationale replace ainsi le 17 août au-delà de sa seule dimension commémorative. Pour les Forces de défense et de sécurité, cette journée constitue également un rappel du devoir de service envers la République et ses citoyens. Un engagement qui, selon Brigitte Onkanowa, doit continuer de reposer sur quatre principes essentiels : courage, discipline, loyauté et patriotisme.