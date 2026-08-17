Akanda : lancement des travaux routiers sur l’axe Lycée Avorbam–Carrefour 9 Provinces

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Les ministères des Travaux publics, de la Construction et du Logement franchissent une nouvelle étape dans le désenclavement du Grand Libreville avec le coup d’envoi du chantier reliant le Lycée d’Avorbam au Carrefour des 9 Provinces.

Un nouvel élan vient d’être donné au chantier de modernisation des infrastructures dans la commune d’Akanda. Le gouvernement gabonais a officialisé le démarrage des travaux de construction et d’aménagement routier sur le tronçon stratégique qui relie le Lycée d’Avorbam au Carrefour des 9 Provinces. Cette initiative s’inscrit au cœur de la feuille de route visant à fluidifier le trafic urbain et à répondre durablement aux besoins croissants des habitants de cette zone en pleine expansion démographique.

Un axe névralgique pour désengorger la circulation

Considéré comme un carrefour décisionnel et un maillon essentiel de la mobilité au nord de la capitale, le secteur subit depuis plusieurs années une forte pression automobile. Les ralentissements aux heures de pointe impactent l’activité économique et la vie quotidienne des usagers.

L’aménagement de ce tronçon permettra de décongestionner les axes secondaires et d’offrir une voie de contournement sûre pour relier les différents quartiers environnants. Au-delà du simple bitumage, les travaux prévoient l’assainissement de la voirie, la pose de caniveaux pour l’évacuation des eaux pluviales et l’installation d’un éclairage public moderne pour garantir la sécurité nocturne.

Coordination ministérielle et rigueur dans l’exécution

Mené conjointement par le ministère des Travaux publics et celui de la Construction et du Logement, le projet illustre une volonté d’action concertée entre les départements sectoriels. Les autorités ont tenu à rappeler l’importance d’un contrôle strict du cahier des charges et du respect des délais impartis afin de limiter les désagréments occasionnés aux riverains pendant la durée du chantier.

Les entreprises adjudicataires sont appelées à déployer des moyens humains et matériels conséquents pour livrer une infrastructure conforme aux normes techniques internationales.

Un impact direct sur le cadre de vie des Akandais

Pour les populations locales, le lancement de ce projet constitue un réel soulagement. La réhabilitation de cet axe facilitera non seulement le transport des usagers et la traversée des élèves du Lycée d’Avorbam, mais elle contribuera également à la valorisation foncière des biens immobiliers situés à proximité.

En concrétisant cette promesse de modernisation, l’État réaffirme son engagement à bâtir un réseau routier fluide et structurant dans le Grand Libreville, moteur indispensable du développement socio-économique de la Nation.