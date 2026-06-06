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Gabon : La Fondation Omar Bongo en soutien à l’Arborétum Raponda Walker pour l’ouverture d’un nouveau circuit pédestre

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 6h37min
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Ce samedi 06 juin 2026, l’arborétum de Libreville a servi de cadre à une action hautement symbolique. La Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l’environnement y a formellement remis une contribution majeure. Cet appui est destiné à l’aménagement d’un tout nouveau parcours pédestre, offrant ainsi une alternative inédite aux amoureux de la nature.

Cette action s’inscrit au cœur d’une double temporalité : la Semaine de l’Environnement et les commémorations du 17ème anniversaire de la disparition de l’ancien chef d’État, qui aura lieu le 8 juin. Présente sur les lieux pour acter ce geste, Yémalin Victoire Moungbedji, secrétaire exécutive de la fondation, a rappelé l’attachement viscéral de l’illustre regretté pour la préservation de la biodiversité.

« Nous sommes venus à l’arborétum parce que la fondation, dans ses différents volets, intègre une dimension environnementale forte. Omar Bongo Ondimba était particulièrement soucieux de la nature, c’était une matière qui l’intéressait beaucoup et il a fait beaucoup de choses dans ce domaine avec les parcs nationaux », a-t-elle clarifié. Par ce geste, la fondation joint l’utile à l’agréable en honorant sa mémoire par un acte concret en faveur du patrimoine national.

Renouveler l’expérience des usagers

Si l’entretien et la gestion de ce joyau gabonais par les équipes en charge sont unanimement salués, un besoin de renouveau se faisait sentir chez les habitués du site. Les gestionnaires de la structure ont en effet rapporté que les marcheurs réguliers commençaient à ressentir une certaine lassitude à emprunter systématiquement les mêmes itinéraires. Ils aspiraient à explorer de nouveaux horizons forestiers.

Répondant à cette attente, l’organisation a choisi d’accompagner l’équipe technique du parc. « Nous avons voulu cette année marquer le coup en venant apporter notre contribution pour qu’il puisse ouvrir un nouveau circuit », a précisé Yémalin Victoire Moungbedji. Ce tracé inédit permettra très prochainement aux baladeurs de découvrir une facette totalement préservée de ce magnifique espace vert. Un bol d’air frais pour le tourisme local et la biodiversité urbaine.

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