Gabon : Jean Boniface Assélé hausse le ton contre les dérives sur les réseaux sociaux 

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Face à la prolifération des invectives et du dénigrement dans l’espace virtuel, le Centre des libéraux réformateurs (CLR) tire la sonnette d’alarme. Lors d’une déclaration solennelle rendue publique ce vendredi 13 août 2026, le président de cette formation politique, Jean-Boniface Assélé, s’est vivement insurgé contre le climat de plus en plus délétère qui règne sur les plateformes numériques. L’ancien ministre a profité de cette tribune pour renouveler sans ambiguïté son soutien au chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Ce ras-le-bol politique intervient après une série d’attaques verbales d’une virulence inédite visant directement le premier citoyen du Gabon. Ému par cette dégradation du débat public, le leader du CLR n’a pas mâché ses mots pour fustiger des pratiques qui s’écartent dangereusement de l’éthique démocratique et républicaine.

« Le CLR observe, en le déplorant, une dérive de plus en plus marquée des réseaux sociaux qui deviennent davantage des lieux d’injures, de calomnies et de diffamation », a martelé le patriarche politique. Évoquant le cas récent d’un internaute s’étant attaqué à la fonction présidentielle, il a qualifié ces actes de profonds dérapages : « C’est le cas récemment d’un compatriote qui s’est illustré par des propos contraires à la loi et sévèrement désapprouvés par la morale, tenus à l’endroit de la première autorité de notre pays. De tels propos n’honorent ni leur auteur, ni notre pays, encore moins notre culture. »

Un appel pressant à la fermeté gouvernementale

Jugeant cette escalade verbale préjudiciable à la stabilité de la Nation, Jean-Boniface Assélé craint un effritement des valeurs morales et des règles élémentaires de la bienséance gabonaise. Pour le CLR, le laisser-faire n’est plus de mise si l’on souhaite préserver le tissu social contre les risques de fracture.

C’est dans cet esprit d’urgence que le président du parti demande à l’exécutif de sortir de la passivité. Condamnant fermement ces dérapages à répétition, il a affirmé que « le CLR et l’ensemble de ses militants apportent leur soutien au chef de l’État et invitent le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour enrayer ce phénomène qui menace de plus en plus notre vivre-ensemble ».

En appelant à un prompt retour au respect strict des lois, le leader du CLR exhorte l’ensemble des citoyens à un sursaut civique pour protéger la cohésion nationale.