Gabon : lancement d’une étude pour mesurer la maturité financière des ménages

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Comment les citoyens gèrent-ils leur budget ? Maîtrisent-ils les rouages des nouveaux outils digitaux face aux risques d’endettement ? Pour répondre à ces questions cruciales, la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF) s’associe à l’Institut national de la statistique (INSTAT) Gabon afin de déployer, à Libreville, une étude inédite sur l’éducation et l’inclusion financières des populations.

Pendant quatre semaines entières, des enquêteurs quadrilleront le Grand Libreville pour aller à la rencontre des résidents âgés de 18 à 79 ans. Cette vaste collecte de données vise à dresser un bilan précis des habitudes de consommation, de l’épargne et du niveau de compréhension des mécanismes économiques chez les adultes.

Loin d’un simple sondage local, la démarche s’appuie sur une méthodologie rigoureuse conçue en étroite collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les outils déployés respectent les critères internationaux les plus stricts en matière d’évaluation comportementale.

Digitalisation et résilience : les nouveaux défis des ménages

Au cœur de cette analyse, trois axes majeurs seront scrupuleusement observés : les connaissances théoriques, les comportements concrets et les attitudes face à l’argent. L’étude mettra un accent particulier sur la transformation numérique, scrutant de près l’usage quotidien du Mobile Money et des applications bancaires en ligne.

Les chercheurs s’attacheront également à mesurer la capacité de résistance des ménages face aux chocs économiques imprévus, un indicateur devenu essentiel pour évaluer la vulnérabilité des foyers.

Une boussole pour les politiques publiques de demain

Ainsi, les données recueillies permettront d’établir un score national selon le référentiel OCDE/INFE, positionnant ainsi le Gabon sur l’échiquier mondial de la maturité financière.

Pour les autorités publiques, ce diagnostic constituera une base factuelle précieuse pour concevoir des programmes de protection des consommateurs plus efficaces et mieux adaptés à la numérisation des services. Menée dans le fil droit du plan stratégique 2024-2028 de la COSUMAF, cette opération concrétise le récent ralliement de l’organe régulateur au réseau international OCDE/INFE, formalisé en mars 2026.