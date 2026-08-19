Gabon : Oligui Nguema mise sur l’hôtellerie pour créer davantage d’emplois pour les jeunes

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Dans son discours à la Nation du 16 août 2026, à la veille du 66e anniversaire de l’Indépendance, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a identifié l’hôtellerie comme l’un des secteurs susceptibles d’accompagner la nouvelle attractivité du Gabon tout en créant des opportunités professionnelles pour la jeunesse. Le chef de l’État appelle entrepreneurs, établissements de formation et professionnels du secteur à se mobiliser afin que le développement des capacités hôtelières se traduise concrètement par davantage d’emplois pour les jeunes Gabonais.

Construire des routes, moderniser Libreville et multiplier les infrastructures ne constituent qu’une partie de l’équation. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, l’attractivité nouvelle recherchée par le Gabon doit également être accompagnée d’une offre hôtelière à la hauteur des ambitions affichées par le pays. Une orientation que le président entend directement articuler à la problématique de l’emploi des jeunes.

« Cette modernisation, qui renforce l’attractivité de notre pays, doit se traduire par le développement de nos capacités hôtelières. Ce secteur est porteur de nombreuses opportunités qui devraient nous permettre d’améliorer considérablement l’employabilité des jeunes », a-t-il déclaré.

Faire de l’attractivité un moteur d’emplois

Le raisonnement présidentiel repose ainsi sur une chaîne économique relativement claire. L’amélioration des infrastructures doit renforcer l’attractivité du territoire, laquelle devrait favoriser le développement de l’hôtellerie et, par ricochet, créer de nouveaux besoins en main-d’œuvre.

Une perspective qui intervient alors que le chef de l’État envisage également de positionner Libreville sur l’accueil de grands événements internationaux. Dans son discours, il a notamment indiqué que le Gabon envisageait d’accueillir un prochain Sommet de l’Union africaine, estimant que la capitale devient « plus attractive ».

Une telle ambition suppose nécessairement des capacités suffisantes d’hébergement, de restauration et de services. Elle pourrait donc offrir des débouchés dans différents métiers directement ou indirectement liés à l’activité hôtelière.

Entrepreneurs et établissements de formation appelés à se mobiliser

Pour autant, Brice Clotaire Oligui Nguema ne présente pas le développement du secteur comme une responsabilité exclusive de l’État. Il appelle explicitement les acteurs privés et les structures de formation à participer à cette stratégie. « Je suis profondément convaincu que notre première richesse demeure notre jeunesse. J’appelle donc nos entrepreneurs, nos établissements de formation et les acteurs du secteur hôtelier à se mobiliser », a indiqué le président de la République.

L’enjeu consiste notamment à préparer une main-d’œuvre nationale capable de répondre aux besoins générés par une éventuelle expansion de l’offre hôtelière. Hôtellerie, restauration, accueil et service figurent précisément parmi les métiers identifiés par le chef de l’État. Cette orientation soulève cependant une exigence : le développement des infrastructures hôtelières et celui des formations devront avancer simultanément. Sans investissements privés et créations effectives de postes, la formation seule ne suffira pas à résoudre la question de l’emploi.

Cap Estérias pour préparer les compétences

Le président entend justement adosser cette ambition économique à une politique de formation. Il a annoncé l’achèvement de l’Université polyvalente du Cap Estérias, qui doit accueillir ses premiers étudiants dès la prochaine année universitaire.

Une partie de ses programmes sera réservée aux métiers du secteur. « Formons nos enfants aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration, de l’accueil et du service. Donnons-leur les compétences et la discipline nécessaires pour devenir les premiers ambassadeurs de l’excellence gabonaise », a exhorté Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le pari consiste donc à rapprocher davantage la formation des besoins économiques identifiés par l’État. Une logique de professionnalisation qui pourrait permettre de limiter le décalage souvent observé entre les cursus suivis et les compétences recherchées par les employeurs.

Encore faut-il transformer le potentiel en emplois

En présentant l’hôtellerie comme un secteur « porteur de nombreuses opportunités », le président ouvre désormais une attente sur les résultats. Le développement annoncé devra se matérialiser par des investissements, l’ouverture ou la modernisation d’établissements et, surtout, la création d’emplois accessibles aux jeunes formés.

Car l’attractivité d’une capitale ou la construction d’hôtels ne constitue pas en soi une politique d’emploi. Encore faut-il bâtir une véritable filière, professionnaliser les métiers, favoriser l’investissement et faire en sorte que les emplois générés bénéficient effectivement à la main-d’œuvre gabonaise.

À travers son discours du 16 août, Brice Clotaire Oligui Nguema fixe donc une ambition : faire de l’amélioration de l’attractivité du Gabon non seulement une vitrine du pays, mais un levier économique susceptible de créer des débouchés durables pour sa jeunesse.