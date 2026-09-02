Gabon : VAALCO finance la première année universitaire de ses deux boursiers du lycée Nelson Mandela

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VAALCO Gabon S.A. poursuit son programme d’accompagnement éducatif en faveur de deux anciens élèves de série scientifique du lycée Nelson Mandela. À l’occasion de la rentrée universitaire 2026-2027, la compagnie pétrolière a remis à Meliva Claudine Ayingone Ondo et Louis Emmanuel Tingue Ngiamba leurs chèques annuels de bourse destinés à financer leur première année d’études supérieures. Une nouvelle étape du Nelson Mandela High School Student Scholarship Programme, lancé en 2025 pour accompagner des élèves sélectionnés selon leurs performances académiques et des critères sociaux.

Un peu plus d’un an après leur avoir remis des ordinateurs portables afin d’améliorer leurs conditions d’apprentissage, VAALCO Gabon entend désormais accompagner concrètement l’entrée de ses deux bénéficiaires dans l’enseignement supérieur. La remise des chèques, organisée au cours de l’été dans les locaux de l’entreprise en présence de leurs parents, s’est également accompagnée de certificats de reconnaissance.

Deux parcours universitaires désormais accompagnés

Meliva Claudine Ayingone Ondo poursuit actuellement des études dans le domaine de la santé. Louis Emmanuel Tingue Ngiamba travaille, pour sa part, à la définition de son projet d’études supérieures après avoir effectué une période de stage au siège de VAALCO Gabon S.A. L’entreprise indique vouloir maintenir son accompagnement jusqu’à l’aboutissement de leurs cursus respectifs.

Les deux jeunes avaient été retenus en 2025 dans le cadre du Nelson Mandela High School Student Scholarship Programme. Le dispositif vise des élèves de série scientifique présentant à la fois de bons résultats académiques et une situation sociale répondant aux critères définis par l’entreprise. Au-delà du financement, VAALCO Gabon présente son dispositif comme un accompagnement personnalisé sur la durée du parcours universitaire.

De l’équipement informatique au financement des études

La remise des chèques marque ainsi le passage d’une première phase consacrée aux outils pédagogiques à une prise en charge financière des études. En 2025, les deux bénéficiaires avaient reçu des ordinateurs portables. Pour cette rentrée, l’entreprise affirme vouloir leur donner les moyens de « concrétiser leurs ambitions » universitaires.

Le communiqué ne précise toutefois ni le montant individuel des chèques remis, ni le coût global du programme, ni les modalités précises de renouvellement des bourses au cours des prochaines années. Ces éléments permettraient notamment de mesurer plus précisément l’ampleur financière et la durée effective de l’accompagnement annoncé.

L’éducation parmi les axes d’investissement communautaire

VAALCO Gabon inscrit cette initiative dans sa stratégie d’investissement communautaire, articulée notamment autour de l’éducation et de l’autonomisation économique des communautés locales. Filiale de VAALCO Energy Inc., la société opère au Gabon depuis 2002 sur le champ offshore Étame Marin, au large de Mayumba.

Selon les données communiquées par l’entreprise, sa production se situe entre 15 000 et 16 000 barils de pétrole par jour et représente environ 42 % de la production totale du groupe. VAALCO Gabon indique également compter près de 140 collaborateurs directs et une vingtaine de contractuels, avec plus de 96 % d’effectifs gabonais, et avoir investi plus de 4 milliards de dollars dans le pays depuis son implantation. Pour son programme de bourses, le prochain indicateur sera désormais la continuité de l’accompagnement accordé à Meliva Claudine Ayingone Ondo et Louis Emmanuel Tingue Ngiamba jusqu’au terme de leurs études.