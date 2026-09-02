Gabon : Le cri de détresse d’un brigadier de police victime d’un «fusil nocturne»

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Dans une vidéo poignante publiée le mardi 1ᵉʳ septembre 2026 par le média Gabonactu, le brigadier de police Christian Rodrigue Assogho, affecté dans la province du Haut-Ogooué depuis 2021, lance un appel à l’aide au président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. Malade et affirmant ne plus percevoir son solde depuis le mois de juillet, le fonctionnaire décrit un quotidien intenable et sollicite l’arbitrage du chef de l’État.

Depuis sa mutation dans le Haut-Ogooué, le policier dit vivre une descente aux enfers marquée par des problèmes de santé récurrents, l’absence de soins adaptés et une précarité financière grandissante. Il affirme avoir été victime d’un « fusil nocturne », une atteinte d’origine mystique selon les croyances locales, une situation qu’il a supportée en silence pendant plusieurs années avant de se résoudre à prendre publiquement la parole.

« Depuis 2021, je vis l’enfer »

S’adressant directement au premier magistrat de la nation, Christian Rodrigue Assogho revient sur le calvaire qui a suivi son installation dans le Haut-Ogooué, assurant toutefois n’avoir jamais déserté son poste. « Monsieur le Président de la République, depuis que je suis affecté dans le Haut-Ogooué en 2021, je vis l’enfer. Je vis un véritable calvaire. Mais je n’ai pas abandonné, j’ai continué à servir parce que j’aime mon métier et que j’ai ma fierté. », a–t-il déclaré.

Un état de santé alarmant

Face à la caméra, le brigadier expose un corps affaibli par la maladie et déplore l’incapacité dans laquelle il se trouve de financer ses traitements médicaux ou ses besoins vitaux :« Actuellement, Monsieur le Président, je suis gravement malade et j’ai besoin de votre aide. Ne m’abandonnez pas. Je suis père de famille, c’est avec cet argent que je dois me soigner. Regardez mon état, à quel point j’ai maigri. Je ne mange pas, je ne dors plus et je ne peux pas me soigner. Je n’ai plus rien. », poursuit-il.

Sa détresse s’étend également au cadre familial, fragilisé par cette spirale d’épreuves : « Même mes proches s’éloignent parce qu’ils me voient dans le pétrin. Vous êtes le père de la nation, le protecteur des opprimés. Je vous demande une intervention pour que je puisse enfin recouvrer la santé. », explique le brigadier de police.

Suspension de salaire et sentiment d’abandon

Outre la maladie, Christian Rodrigue Assogho dénonce la coupure brutale de ses revenus depuis deux mois, une décision qui est venue achever le peu de moyens dont il disposait : « Depuis le mois de juillet, on a coupé mon salaire. On m’a fait comprendre que je ne percevrai rien et que je ne suis qu’un simple brigadier de police. »

Sans ressources financières ni couverture médicale effective, l’agent se retrouve aujourd’hui dans une impasse totale. À travers ce témoignage choc, Christian Rodrigue Assogho espère attirer l’attention de sa hiérarchie et des hautes autorités de l’État pour obtenir une prise en charge médicale d’urgence et la régularisation de sa situation administrative.

Françoise Nleme Meye, journaliste stagiaire