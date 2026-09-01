Collectif People, nouvelle signature de GOP !

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Dans un communiqué daté du 18 août 2026, la maison de production basée aux États-Unis, Gabriel Owen Productions (GOP), a annoncé la signature du groupe gabonais Collectif People au sein de son écurie artistique. Cette nouvelle aventure pour ledit groupe est un pas non négligeable pour la scène Ntcham-Rap gabonaise qui pourrait être exportée au pays de l’oncle Sam.

Qui l’eut crû ? Après avoir disparu des radars et vu ses membres entamer des carrières solo, le Collectif People, constitué en décembre 2017, va reprendre du service sous la houlette d’une équipe ambitieuse. Les férus de musique ambiancée espère les voir renouer avec le succès qui en a fait l’un des groupes les plus prometteurs du paysage musical national dans les années 2010.

Collectif People et GOP, une alliance qui promet !

Alliant les sonorités Ntcham-Rap aux influences Dancehall, la formation se distingue par une identité singulière, portée par des textes engagés, ironiques et ancrés dans les faits de société. Leur titre à succès « Bordelle », affiche aujourd’hui plus de 65 000 vues sur YouTube. Preuve, s’il le fallait encore, d’un engouement croissant du public pour leur univers. Il va sans dire que leur signature à Gabriel Owen Productions (GOP) est un pas de géant vers l’éclosion tant attendue.

Structure fondée en 2026 spécialisée dans la production, le management, la distribution et l’organisation de tournées, GOP se veut être une structure bien organisée pour concocter des hits et des carrières. À noter que ce partenariat d’envergure vise à asseoir définitivement la marque Collectif People dans l’espace international après avoir conquis Libreville et l’hinterland. Une partagée par le fondateur du label, Gabriel Owen.

Viser l’excellence par son savoir-faire !

D’ailleurs, le patron dudit label n’a pas masqué son enthousiasme. « Nous sommes heureux d’accueillir Collectif People au sein de la famille Gabriel Owen Productions. Leur talent, leur authenticité et leur identité artistique correspondent pleinement à la vision et aux ambitions de notre maison. Nous avons hâte de travailler avec eux et de contribuer à écrire la prochaine étape de leur histoire », a-t-il déclaré.

Du côté des pensionnaires du Collectif People, l’heure est à la projection. « Rejoindre Gabriel Owen Productions représente pour nous une nouvelle étape importante. Nous partageons la même passion, la même exigence et la même ambition. Nous avons beaucoup de projets à venir et nous avons hâte de les partager avec notre public. », ont-il d’ores et déjà indiqué. N’oubliez pas, en septembre, le titre « Kho Kho » arrive dans les bacs. Le moins que l’on puisse dire c’est que la rentrée sera hot à GOD.