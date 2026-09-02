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Gabon : les entreprises adjudicataires des chantiers dans la Nyanga convoquées ce 3 septembre 2026
Les entreprises dont les noms sont indiqués ci-dessous et qui ont été attributaires des marchés dans le cadre de la dotation spéciale allouée à la province de la Nyanga, sont convoquées ce jeudi 03 septembre 2026 à 09h 00, au Cabinet de Monsieur le Vice-Président du Gouvernement.
Il s’agit de :
- SPEED NET
- KM BTP
- M&F/AFRIC CONSULT
- BAKITA ET FRERES
- DIRECT SETVICE
- EGET
- ESTTM AND COMPANY
- GOUNASS SERVICE
- GABI SERVICE
- GABON CONSULT
- GOUNASS SERVICE
- GBT INFRASTRUCTURE
- IMAR BTP
- MEDI SERVICES GABON
- MUGOBUSTI
- SCK BTP
- SDM
- SMF
- SOCIETE DE BATIMENT ET DE DISTRIBUTION (SBD)
- SOCOB
- AL JANNAH
La présence de tous les responsables desdites entreprises est obligatoire.
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