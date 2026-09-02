Gabon : les entreprises adjudicataires des chantiers dans la Nyanga convoquées ce 3 septembre 2026

Ecouter l'article

Les entreprises dont les noms sont indiqués ci-dessous et qui ont été attributaires des marchés dans le cadre de la dotation spéciale allouée à la province de la Nyanga, sont convoquées ce jeudi 03 septembre 2026 à 09h 00, au Cabinet de Monsieur le Vice-Président du Gouvernement.

Il s’agit de :

SPEED NET KM BTP M&F/AFRIC CONSULT BAKITA ET FRERES DIRECT SETVICE EGET ESTTM AND COMPANY GOUNASS SERVICE GABI SERVICE GABON CONSULT GOUNASS SERVICE GBT INFRASTRUCTURE IMAR BTP MEDI SERVICES GABON MUGOBUSTI SCK BTP SDM SMF SOCIETE DE BATIMENT ET DE DISTRIBUTION (SBD) SOCOB AL JANNAH

La présence de tous les responsables desdites entreprises est obligatoire.