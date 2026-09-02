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Gabon : les entreprises adjudicataires des chantiers dans la Nyanga convoquées ce 3 septembre 2026

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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © D.R.
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Les entreprises dont les noms sont indiqués ci-dessous et qui ont été attributaires des marchés dans le cadre de la dotation spéciale allouée à la province de la Nyanga, sont convoquées ce jeudi 03 septembre 2026 à 09h 00, au Cabinet de Monsieur le Vice-Président du Gouvernement.

Il s’agit de :

  1. SPEED NET
  2. KM BTP
  3. M&F/AFRIC CONSULT
  4. BAKITA ET FRERES
  5. DIRECT SETVICE
  6. EGET
  7. ESTTM AND COMPANY
  8. GOUNASS SERVICE
  9. GABI SERVICE
  10. GABON CONSULT
  11. GOUNASS SERVICE
  12. GBT INFRASTRUCTURE
  13. IMAR BTP
  14. MEDI SERVICES GABON
  15. MUGOBUSTI
  16. SCK BTP
  17. SDM
  18. SMF
  19. SOCIETE DE BATIMENT ET DE DISTRIBUTION (SBD)
  20. SOCOB
  21. AL JANNAH

La présence de tous les responsables desdites entreprises est obligatoire.

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