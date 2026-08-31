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Affaire DAP/Woleu-Ntem : la mise au point du parquet d’Oyem !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 31 août 2026 à 20h19min
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Une vue de la prison d'Oyem © L'Union
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Dans un communiqué rendu public ce lundi 31 août 2026, le Parquet de la République près le Tribunal de première instance d’Oyem a officialisé la mise sous mandat de dépôt du nommé Luc Constant Megne, Directeur de l’Académie Provinciale du Woleu-Ntem. L’action publique a été engagée à la suite d’une plainte formelle déposée le 27 août 2026 par Urleine Chérille Nzang Edzang auprès de l’antenne provinciale de la Direction générale des recherches (DGR) du Woleu-Ntem.

La plaignante impute au mis en cause des faits qualifiés de « violences physiques faites aux femmes, infractions réprimées aux termes des articles 2, 3, 34 et 35 de la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes, combinés aux dispositions de l’article 230 du Code pénal », a souligné l’autorité judiciaire. À l’issue de l’enquête préliminaire diligentée par l’officier de police judiciaire instrumentaire, la procédure a été déférée une première fois le vendredi 28 août 2026. Le Ministère Public a alors requis un retour de dossier pour complément d’information.

La DAP orpheline de son patron !

Selon le parquet d’Oyem, l’instruction initiale achevée, la procédure a de nouveau été transmise au Parquet ce 31 août 2026. Lors de son interrogatoire de comparution immédiate, le prévenu à savoir Luc Constant Megne, n’ayant pas contesté la matérialité des faits reprochés, le Procureur de la République a ordonné son placement sous mandat de dépôt en application de la procédure de flagrant délit. L’inculpé est traduit devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé selon les voies de droit. Le Parquet a tenu à rappeler au public que les garanties d’un procès équitable et le respect des droits de la défense seront scrupuleusement observés tout au long des poursuites.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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