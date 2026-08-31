Affaire DAP/Woleu-Ntem : la mise au point du parquet d’Oyem !

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Dans un communiqué rendu public ce lundi 31 août 2026, le Parquet de la République près le Tribunal de première instance d’Oyem a officialisé la mise sous mandat de dépôt du nommé Luc Constant Megne, Directeur de l’Académie Provinciale du Woleu-Ntem. L’action publique a été engagée à la suite d’une plainte formelle déposée le 27 août 2026 par Urleine Chérille Nzang Edzang auprès de l’antenne provinciale de la Direction générale des recherches (DGR) du Woleu-Ntem.

La plaignante impute au mis en cause des faits qualifiés de « violences physiques faites aux femmes, infractions réprimées aux termes des articles 2, 3, 34 et 35 de la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes, combinés aux dispositions de l’article 230 du Code pénal », a souligné l’autorité judiciaire. À l’issue de l’enquête préliminaire diligentée par l’officier de police judiciaire instrumentaire, la procédure a été déférée une première fois le vendredi 28 août 2026. Le Ministère Public a alors requis un retour de dossier pour complément d’information.

La DAP orpheline de son patron !

Selon le parquet d’Oyem, l’instruction initiale achevée, la procédure a de nouveau été transmise au Parquet ce 31 août 2026. Lors de son interrogatoire de comparution immédiate, le prévenu à savoir Luc Constant Megne, n’ayant pas contesté la matérialité des faits reprochés, le Procureur de la République a ordonné son placement sous mandat de dépôt en application de la procédure de flagrant délit. L’inculpé est traduit devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé selon les voies de droit. Le Parquet a tenu à rappeler au public que les garanties d’un procès équitable et le respect des droits de la défense seront scrupuleusement observés tout au long des poursuites.