Aubameyang : « pour l’instant je suis en stand-by de l’équipe nationale »

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Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé, lors de son passage à l’émission Talents d’Afrique sur Canal+Afrique son retrait de la sélection nationale et ce, jusqu’à nouvel ordre. Las d’être traîné dans la boue à toute occasion, le capitaine des Panthères et meilleur buteur de l’histoire de notre pays a lâché sa bombe qui n’était jusque qu’une rumeur après un énième épisode.

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Pierre-Emerick Aubameyang traîne depuis la CAN 2025 au Maroc une plaie encore ouverte. Il s’agit, non pas d’un aspect physique, mais plutôt d’un sentiment de désamour vis-à-vis de sa personne. Et ce, au mépris des sacrifices qu’il fait. Qu’il s’agisse de prendre le risque de se mettre à dos son employeur pour représenter son pays. Pour Auba, la coupe est pleine.

Aubameyang excédé par le dénigrement ?

Après la CAN 2025, le Gabon avait vu le gouvernement suspendre l’équipe et exclure son capitaine. Il aura fallu l’arrivée de l’ancien international Gabonais devenu ministre Paul Ulrich Kessany pour que sa sanction, non motivée, soit levée. « Ils m’ont humilié et sali alors que j’avais joué la Can étant blessé. Je ne comprends pas comment un joueur peut porter seul la responsabilité d’un échec d’équipe », a-t-il martelé.

L’attaquant Gabonais en grande forme sous la bannière du Deportivo La Corogne ne décolère pas. Il tourne ainsi le dos aux Panthères au moment où le sélectionneur Sébastien Migné ambitionnait de construire sur les atouts phares de notre pays. Le technicien français devra donc composer sans sa référence offensive. À l’heure où nous couchons ces lignes, il ne s’agit pas d’un retrait définitif. Il va sans dire que Paul Ulrich Kessany a encore l’opportunité de solutionner ce problème avec le clan Aubameyang.