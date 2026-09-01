Grand Tournoi 3X Lalala : 500 000 FCFA pour le vainqueur au Stade du Désert !

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C’est l’événement footballistique qui s’apprête à mettre le 5ème arrondissement de Libreville en liesse. En effet, du 5 au 12 septembre 2026, le mythique Stade du Désert accueillera le « Grand Tournoi 3X LA ». Une compétition, parrainée par Malick Evouna et Léon Pierre Ngoua Léon, organisée par l’Association Sportive et Sociale (ASS), bien décidée à frapper un grand coup pour le lancement officiel de ses activités.

Sur le rectangle vert, la bataille s’annonce épique. Les meilleures formations de la capitale sont attendues pour faire parler la poudre, défendre leurs couleurs et tenter de s’imposer dans cette arène surchauffée. À la clef de cette explication de texte entre fureurs du ballon rond : un pactole de 500 000 FCFA promis aux grands vainqueurs du tournoi. Pour donner encore plus de cachet à cette grande fête du football de quartier, l’événement bénéficie de parrainages de poids.

Malick Evouna et Pierre Ngoua en parrains !

C’est sous le haut patronage de Léon Pierre Ngoua Léon, 1er Maire Adjoint du 5ème Arrondissement, et sous le regard avisé et non moins participatif de l’attaquant international gabonais Malick Evouna, que les talentueux techniciens locaux feront le spectacle. Gestes techniques de classe, duels physiques engagés et ambiance festive autour du terrain, la ferveur promet d’être à son comble durant toute une semaine de compétition acharnée.

Mais attention, pour monter sur le toit du 5ème arrondissement, il faudra faire vite. Les capitaines et responsables de formations désireux de faire chavirer leur public ont jusqu’à l’ouverture des hostilités pour valider leur engagement. Les inscriptions se font exclusivement par WhatsApp au 062713632. Formez vos équipes, affûtez vos crampons et préparez-vous. Le choc des titans du quartier Lalala se jouera au Stade du Désert !