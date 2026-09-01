Gabon : l’AGASA veut étendre son maillage territorial à Booué et Mékambo

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) envisage d’étendre sa présence dans l’Ogooué-Ivindo avec l’ouverture de bureaux à Booué et Mékambo. Cette perspective a été examinée lors d’une mission conduite du 28 au 31 août 2026 par son directeur général, Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, dernière étape de sa tournée provinciale annuelle. Outre le renforcement du dispositif territorial de l’Agence, le déplacement a permis de lancer dans la province la campagne nationale de sensibilisation des 22 000 foyers aux bonnes pratiques de sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments.

Profitant de l’affluence enregistrée dans l’Ogooué-Ivindo à l’occasion des festivités de la Fête de la Libération, l’AGASA a choisi d’accentuer son action de proximité auprès des ménages. Cette mission intervient dans une province étendue où l’éloignement entre les différentes localités pose nécessairement la question de l’accessibilité des services publics chargés du contrôle et de la sécurité de la chaîne alimentaire.

Plusieurs centaines de ménages sensibilisés

Selon l’AGASA, cette étape a marqué le lancement dans l’Ogooué-Ivindo de sa « campagne nationale de sensibilisation des 22 000 foyers ». Plusieurs centaines de ménages auraient ainsi été sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments.

L’objectif est de rapprocher les problématiques de sécurité alimentaire des pratiques quotidiennes des ménages. Au-delà des contrôles exercés auprès des professionnels, la prévention des risques sanitaires passe également par l’information des consommateurs sur la conservation, la manipulation et la consommation des denrées alimentaires.

Des bureaux envisagés à Booué et Mékambo

La mission du directeur général a surtout permis d’engager « une réflexion participative » autour de la stratégie et du plan d’action devant conduire à l’ouverture de bureaux de l’AGASA à Booué et Mékambo. L’Agence entend ainsi se rapprocher aussi bien des populations que des opérateurs économiques intervenant dans la chaîne alimentaire.

À ce stade, la communication de l’AGASA ne précise cependant ni la date d’ouverture de ces représentations, ni leurs effectifs futurs, ni les moyens matériels qui leur seront affectés. Ces éléments seront déterminants pour apprécier la portée opérationnelle de cette extension territoriale, notamment en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des denrées.

Renforcer également les capacités des agents

Jean Delors Biyogue Bi Ntougou a par ailleurs tenu plusieurs séances de travail avec les personnels de l’Agence affectés dans la province. Selon l’AGASA, les échanges ont notamment porté sur « les transformations engagées dans le système opérationnel de l’Agence » et leur appropriation par les équipes locales.

L’ouverture annoncée vers Booué et Mékambo pose ainsi un double enjeu : rapprocher le contrôle sanitaire des populations tout en donnant aux agents les moyens humains et techniques d’exercer leurs missions sur le terrain. Dans une province aussi vaste que l’Ogooué-Ivindo, l’efficacité du maillage territorial de l’AGASA se mesurera désormais moins au nombre de bureaux annoncés qu’à leur capacité effective à sécuriser, au quotidien, la chaîne alimentaire.