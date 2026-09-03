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Gabon-São-Tomé-et-Príncipe : Oligui Nguema présent à l’investiture de Carlos Vila Nova

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 3 septembre 2026 à 8h03min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Le Gabon sera représenté au plus haut niveau à la cérémonie d’investiture du président santoméen. Ce mercredi 2 septembre 2026, le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de son épouse Zita Oligui Nguema, a quitté Libreville à destination de São Tomé. L’objectif de ce déplacement officiel est d’assister à la prestation de serment marquant le début du second mandat de Carlos Vila Nova à la tête de l’archipel.

Cette présence gabonaise vient saluer un processus électoral limpide et rapidement tranché. Carlos Vila Nova a en effet décroché sa réélection dès le premier tour du scrutin présidentiel organisé le 19 juillet dernier. En rassemblant plus de 55 % des suffrages exprimés, le président sortant s’est nettement imposé face à son principal rival, Nito Abreu, qui a crédité un peu plus de 41 % des voix. 

Grâce à cette victoire directe, le chef d’État reconduit prolonge pour cinq années supplémentaires son action auprès des 240 000 habitants de cet archipel lusophone.

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La consolidation des liens dans le golfe de Guinée

Au-delà du protocole, la participation de Brice Clotaire Oligui Nguema revêt une dimension stratégique majeure. Il s’agit d’un geste fort de reconnaissance de la volonté populaire santoméenne, mais aussi d’une illustration concrète de la fraternité qui unit ces deux voisins du golfe de Guinée. 

Les axes de coopération entre Libreville et São Tomé restent nombreux et prioritaires : de la sécurité maritime dans une zone surveillée de près à la protection de la biodiversité, en passant par la fluidification de la mobilité régionale et le renforcement des flux commerciaux.

Une diplomatie gabonaise de proximité

Ce voyage officiel réaffirme enfin la ligne directrice de la politique étrangère gabonaise, fondée sur le dialogue direct et l’engagement de terrain avec ses pairs de la sous-région. En effectuant ce déplacement en personne, le président de la République inscrit pleinement le Gabon dans une diplomatie de présence active. Une démarche essentielle pour maintenir les équilibres politiques locaux, raffermir les alliances bilatérales et contribuer à la stabilité durable de l’Afrique centrale.

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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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