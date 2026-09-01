Ligue des champions CAF : Mangasport entre en lice face à African Stars ce 5 septembre à Franceville

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Champion du Gabon en titre, l’AS Mangasport retrouvera la scène continentale ce samedi 5 septembre 2026 à 15h30 au stade de Franceville. Le club de Moanda, soutenu par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), affrontera African Stars FC, champion de Namibie, pour le compte du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Une première manche à domicile que les Jaunes et Verts entendent mettre à profit avant le déplacement prévu pour le match retour.

Pour Mangasport, cette entrée en compétition constitue un nouveau test à l’échelle africaine après son sacre national. Face à une formation namibienne également championne dans son pays, l’enjeu sera de prendre une option dès la rencontre de Franceville. Le représentant gabonais mise pour cela sur sa préparation, mais également sur une forte mobilisation du public du Haut-Ogooué afin de bénéficier d’un véritable avantage à domicile.

Prendre une option dès la manche aller

Mangasport aborde cette confrontation avec « concentration et détermination », selon la communication du club. Dans une double confrontation à élimination directe, la première manche sera déterminante pour construire un résultat suffisamment favorable avant le retour.

Au-delà du seul parcours de Mangasport, cette campagne continentale constitue également un rendez-vous pour le football gabonais. Les performances des représentants nationaux dans les compétitions africaines restent scrutées, notamment au regard de la capacité des clubs du National-Foot à franchir durablement les tours préliminaires et à se rapprocher des phases les plus relevées des compétitions de la CAF.

Franceville appelé à devenir le « 12e homme »

Conscient de l’importance du soutien populaire, le club appelle les habitants de Franceville, du Haut-Ogooué et plus largement les supporters du football gabonais à se déplacer massivement. « Plus que jamais, Mangasport aura besoin de son 12e homme », insiste l’AS Mangasport.

La billetterie doit ouvrir à partir du jeudi 3 septembre aux abords du stade de Franceville. Le choix de mobiliser plusieurs jours avant la rencontre traduit la volonté d’installer progressivement l’événement dans la capitale provinciale et de permettre aux Jaunes et Verts d’évoluer devant des tribunes suffisamment garnies.

Un premier test continental pour le champion du Gabon

Cette confrontation avec African Stars FC permettra surtout de mesurer la capacité du champion gabonais à transposer sa domination nationale sur la scène africaine. L’expérience continentale impose généralement une autre intensité, une gestion particulière des doubles confrontations et une efficacité accrue dans les moments décisifs.

Samedi à 15h30, Mangasport aura donc une première mission : faire respecter son statut à domicile et se placer dans les meilleures conditions avant la manche retour. Pour le champion du Gabon, Franceville constitue la première étape d’une campagne où chaque résultat comptera pour tenter de prolonger l’aventure en Ligue des champions africaine