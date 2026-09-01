États-Unis : 30 ans après, Keefe D reconnu coupable du meurte de 2pac !

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L’affaire qui hantait le monde du hip-hop depuis 30 ans connaît enfin son dénouement judiciaire. En effet, le lundi 31 août 2026, un jury de Las Vegas a déclaré Duane Davis alias « Keefe D » ancienne figure du gang des South Side Compton Crips, coupable du meurtre au premier degré avec usage d’une arme mortelle de la légende du rap Tupac Shakur, abattu en 1996. La délibération n’aura duré que quelques heures.

C’est la fin d’un long feuilleton judiciaire dont le verdict sera assorti d’une peine annoncée le 13 octobre 2026. « Keefe D » encourt la perpétuité incompressible. Face à la juge Carli Kierny, Duane Davis a immédiatement annoncé son intention de faire appel. Mais une chose est d’ores et déjà sûre c’est que le procès a ravivé le récit d’une rivalité meurtrière entre Death Row Records et Bad Boy Records, le label de Sean « P. Diddy » Combs.

Le meurtrier de 2pac enfin connu !

Selon l’accusation, portée par le procureur Binu Palal, Keefe D aurait orchestré la fusillade pour venger l’humiliation publique infligée à son neveu, Orlando Anderson. Quelques heures avant le drame, ce dernier avait été passé à tabac par une bande de proches de 2pac et lui-même. À charge, les propres confessions de l’accusé, distillées dans des interviews puis couchées dans des mémoires publiés en 2019, où il admettait avoir été présent dans la Cadillac blanche d’où les tirs sont partis.

La défense, quant à elle, a dénoncé un ouvrage largement « romancé ». Non sans manquer d’insister sur l’absence totale de preuves matérielles. À savoir l’arme du crime, le véhicule qui n’ont jamais été retrouvé. Touché alors qu’il quittait un combat de Mike Tyson, 2pac Amaru Shakur s’était éteint 6 jours plus tard, à seulement 25 ans. Il a laissé derrière lui un mystère qui aura mis 30 ans à trouver, en partie, une réponse judiciaire. Sur fond de guerre entre Crips et Bloods à Los Angeles, cette affaire tend vers sa fin.