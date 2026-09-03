NFN Index : le Gabon, 5e pays le plus calme au monde en 2026 !

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Le nouveau classement du très sérieux Noise-Free Nations Index traduit littéralement « Indice des nations sans bruit »), établi par l’agence de voyage Go2Africa, révèle quels pays offrent le plus de tranquillité au monde. Et le Gabon y décroche une belle cinquième place. Notre pays se positionne ainsi comme un havre de paix pour les personnes qui y vivent ou y transitent.

Plutôt que de mesurer le bruit avec des décibels, les chercheurs ont combiné 7 critères. Il s’agit entre autres du nombre d’habitants au kilomètre carré, l’affluence touristique, la part de territoire rural ou protégé, ainsi que la densité des routes, aéroports et voies ferrées. Ainsi donc, chaque pays reçoit une note sur 100 pour chaque critère. Plus la note est élevée, plus le pays est calme. L’ensemble donne un score global de tranquillité.

Le Gabon dans un podium dominé par l’Afrique australe

Dans ledit classement, Le Bhoutan arrive en tête avec 83,80 points, suivi de la Namibie, du Botswana et de la Zambie. Le Gabon, quant à lui, complète le top 5 avec un score de calme de 80,61. Notre pays doit cette place à sa forêt équatoriale, qui recouvre plus de 85 % de son territoire, et à son réseau de 13 parcs nationaux créé en 2002. À noter que ce classement répond à une préoccupation bien réelle prescrite après l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En effet, l’organe onusien considère la pollution sonore comme la deuxième cause environnementale de problèmes de santé, juste après la pollution de l’air. Elle serait responsable de troubles du sommeil, d’hypertension et de maladies cardiovasculaires, et pourrait toucher jusqu’à 2,5 milliards de personnes d’ici 2050. Cependant, un score de calme élevé ne signifie pas forcément qu’un pays est prêt à accueillir des touristes. Il faudra donc évaluer l’aspect sécuritaire.