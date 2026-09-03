RGPL 2026 : le nombre de Gabonais vivants est de 2,3 millions !

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La ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a précisé les résultats du Recensement général de la population et du logement (RGPL) 2026, mardi 1er septembre 2026, sur le plateau de Gabon 1ère. Le membre du gouvernement a martelé que les citoyens Gabonais sont au nombre de 2 318 365 citoyens gabonais, sur une population totale de 3 518 621 résidents.

Alors que le débat enflait depuis plusieurs jours autour d’un chiffre répandu dans la toile il s’agit de 3,5 millions d’habitants. Beaucoup y avaient vu le nombre de Gabonais vivant dans le pays. Une lecture imbibée de précipitation et naturellement erronée a assuré le membre du gouvernement devant nos confrères de Gabon 1ère. Ce total de 3 518 621 correspond en réalité à l’ensemble des personnes résidant sur le territoire national.

Non, les Gabonais n’ont pas subitement augmenté !

Selon les données officielles du Recensement général de la population et du logement de l’année 2026, la population gabonaise s’établit très précisément à 2 318 365 personnes en Août 2026. Période de la validation définitive des données par la Cour Constitutionnelle du Gabon. Il est judicieux de souligner qu’à ce chiffre s’ajoutent 1 200 256 résidents de nationalité étrangère. Ainsi donc, les expatriés représentent 34,1 % de la population totale.

Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Les approches socio-économiques sont multiples et variées. Une chose est cependant certaine, c’est que le nombre exact des Gabonais vivants à l’heure où nous couchons ces lignes est de 2 318 365. Sur le plateau, Louise Pierrette Mvono, a appelé à faire le distinguo entre la population résidente totale et population de nationalité gabonaise. Cette mise au point du gouvernement était nécessaire.

Il faut dire que les premières interprétations des résultats du Recensement général de la population et du logement avaient semé le doute au sein de l’opinion publique. Ces éclaircissements de la ministre de la Planification permettent désormais de fixer une base de référence unique pour les futures analyses démographiques, sociales et économiques du pays. Une démarche didactique à saluer et à perpétuer afin que les analyses biaisées volent en éclat.