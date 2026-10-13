Gabon : VAALCO Energy boucle sa campagne offshore avec le succès du puits ETSEM-3H

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La compagnie pétrolière américaine VAALCO Energy vient d’apporter la touche finale à son troisième programme de forage au large des côtes gabonaises. Symbole de cette réussite, la mise en service officielle du puits ETSEM-3H, ancré sur le célèbre champ d’Etame, marque le franchissement d’une étape clé dans le déploiement opérationnel de l’entreprise en Afrique centrale.

Dès son amorçage, la nouvelle infrastructure a tenu ses promesses techniques en affichant un débit initial stabilisé d’environ 2 000 barils de brut par jour. Pour le groupe texan, cet apport se traduit concrètement par une quote-part de 1 140 barils nets quotidiens. Au-delà des chiffres bruts, cette performance vient couronner une campagne stratégique menée avec rigueur, consolidant de manière significative le potentiel extractif global du gisement d’Etame.

Départ du rig et redéploiement sur le continent

Les opérations de forage étant désormais clôturées sur cette zone, la plateforme auto-élévatrice Borr Norve a officiellement levé l’ancre pour quitter le site maritime. Ce départ marque une transition pour Vaalco Energy qui ne ralentit pas pour autant ses activités sur le continent. Le junior pétrolier réoriente déjà ses moyens techniques et financiers vers d’autres actifs africains à fort potentiel, avec un accent particulier mis sur la poursuite de ses développements stratégiques en Côte d’Ivoire.

Performance à long terme : le véritable défi industriel

Si l’arrivée de ce nouveau puits insuffle une dynamique positive à l’industrie pétrolière gabonaise, la prudence reste de mise chez les observateurs du secteur. Un débit de démarrage, aussi prometteur soit-il, ne constitue pas une garantie absolue quant au rendement de l’ouvrage sur la durée. Tout l’enjeu réside désormais dans la capacité de l’opérateur à stabiliser la pression du réservoir et à maintenir ce niveau d’extraction au fil des mois. C’est à cette seule condition que l’investissement consenti révélera son impact réel et durable sur la production hydrocarburée nationale.