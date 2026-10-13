Tchad : N’Djamena exige des explications suite à une intrusion militaire centrafricaine sur son sol

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La tension diplomatique est montée d’un cran entre N’Djamena et Bangui. Le gouvernement tchadien a vivement protesté contre une nouvelle incursion de l’armée centrafricaine sur son territoire, survenue à Abnabak, dans la région de Tissi située au sud-est du pays. Selon un communiqué officiel relayé par l’Agence France-presse (AFP), cet incident transfrontalier a causé plusieurs blessés graves, touchant aussi bien des militaires que des civils. Face à cette situation jugée inacceptable, le chef de la diplomatie tchadienne a immédiatement réagi pour faire entendre la position ferme de son pays.

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Ahmed Kogri, a convoqué d’urgence l’ambassadeur de la République centrafricaine au Tchad. Au nom du gouvernement, il lui a transmis une protestation formelle concernant cet évènement armé. Pour le chef de la diplomatie tchadienne, ces actes ne sauraient être minimisés ni considérés comme de simples faits isolés.

Ahmed Kogri a rappelé que depuis 2021, le Tchad enregistre de nombreuses incursions répétées dans sa zone frontalière. Il a souligné que la récurrence de telles violations de territoire ne saurait désormais rester sans conséquence. Dès lors, N’Djamena exige du gouvernement centrafricain des explications précises sur les circonstances exactes de cette intrusion, ainsi que des éclaircissements rapides.

La souveraineté nationale au cœur des préoccupations

Tout en réaffirmant la détermination sans faille du Tchad à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et la sécurité de sa population, le ministre a exhorté le diplomate centrafricain à transmettre sans délai cette mise en garde à ses autorités. La fermeté affichée par N’Djamena témoigne de la gravité de la crise et du besoin urgent d’une clarification pour éviter une dégradation plus profonde des relations bilatérales entre les deux pays voisins.