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Réuni ce mercredi 25 novembre 2026 autour du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Edgard Moukoumbi, l’état-major des Forces de police nationale a passé au peigne fin les priorités d’une feuille de route sécuritaire jugée urgente pour la quiétude des populations.

Face aux défis sécuritaires et aux réalités du quotidien sur l’ensemble du territoire national, la tutelle entend accélérer la cadence. ce 25 novembre, Edgard Moukoumbi, épaulé par son ministre délégué, a convié à une séance de travail stratégique les hauts cadres des Forces de police nationale, emmenés par le commandant en chef, le général de corps d’armée Serge Hervé Ngoma. Objectif affiché : arrêter les modalités pratiques d’une mise en œuvre rapide et efficace de la feuille de route sécuritaire.

Un agenda chargé face aux maux du quotidien

Au cœur des échanges, la protection du territoire, des personnes et de leurs biens a dicté la feuille de route. Plusieurs dossiers sensibles, souvent décriés par les citoyens, ont été inscrits au menu des discussions notamment la lutte contre l’immigration clandestine et le renforcement de la surveillance des frontières; l’insécurité urbaine et la sécurisation des zones sensibles; le phénomène du racket, véritable fléau pour les usagers et les acteurs économiques.

Autres problématiques abordées la fluidification du trafic dans un Grand Libreville confronté à d’importants chantiers et la prolifération des lieux de culte, les prédicateurs autoproclamés et les nuisances sonores qui perturbent la tranquillité des quartiers.

Cap sur l’opérationnalisation et la quiétude publique

À l’issue de cette concertation, le ministre de l’Intérieur et ses équipes ont arrêté un plan d’action destiné à traduire ces orientations sur le terrain. L’enjeu est clair : apporter des réponses concrètes à ces phénomènes récurrents afin de garantir, en tout temps et en tous lieux, la quiétude des populations et la maîtrise du territoire.

Reste désormais à mesurer l’efficacité de cette feuille de route à l’épreuve du terrain, dans un contexte où les citoyens attendent des résultats tangibles et durables.