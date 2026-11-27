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Major de sa spécialité au concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), le Pr Bridy Chesly Moutombi Ditombi, épouse Mangouka Matoumba, accède au grade de Maître de conférences agrégée en sciences de la santé. À 35 ans, elle devient la plus jeune Gabonaise à atteindre cette distinction, consacrant ainsi un parcours académique marqué par l’excellence.

L’enseignement supérieur gabonais compte une nouvelle Maître de conférences agrégée en sciences de la santé. Le Pr Bridy Chesly Moutombi Ditombi vient de se distinguer au concours d’agrégation du CAMES en terminant major de sa spécialité, Parasitologie-Mycologie et Microbiologie. À seulement 35 ans, elle devient la plus jeune Gabonaise à accéder à ce grade depuis la création de l’institution.

Un parcours universitaire marqué par l’excellence

Cette distinction vient couronner un parcours universitaire entamé très tôt. Admise à l’Université des sciences de la santé (USS) en 2008, à l’âge de 17 ans, elle obtient son doctorat en médecine à 24 ans. Elle termine alors major de sa soutenance. Elle poursuit ensuite son parcours au département de Parasitologie-Mycologie et Médecine tropicale, sous l’encadrement du Pr Marielle Karine Bouyou-Akotet.

Son parcours se poursuit avec l’obtention de plusieurs diplômes et qualifications. Elle décroche notamment deux masters, l’un en Management de la santé et l’autre en Recherche clinique. À ceux-ci s’ajoutent un diplôme de Biologie médicale ainsi qu’un PhD en Parasitologie. Autant de formations qui viennent renforcer son expertise dans le domaine des sciences de la santé.

Une activité scientifique soutenue

En parallèle de son parcours universitaire, la nouvelle agrégée développe une activité scientifique soutenue. En trois ans, elle contribue à plusieurs publications référencées dans la base de données PubMed, au sein de revues scientifiques à fort facteur d’impact. Ces travaux s’appuient notamment sur des collaborations internationales. Elle intervient également dans la formation des étudiants, avec un engagement marqué par la rigueur scientifique et l’exigence pédagogique.

Cette consécration représente une distinction pour l’Université des sciences de la santé et la communauté scientifique gabonaise. Elle met en lumière le parcours d’une universitaire qui a franchi plusieurs étapes importantes en moins de deux décennies. À cet âge, Bridy Chesly Moutombi Ditombi inscrit ainsi son nom parmi les jeunes figures de l’enseignement supérieur national et offre un exemple de réussite à la nouvelle génération.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire